EN VIDEO | Diosdado Cabello habló de las elecciones en el país, adelantó que «no son la solución a los problemas»

Diosdado Cabello, secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), afirmó este lunes que «las elecciones serán cuando sean», ante el llamado de sectores opositores para realizar unos comicios presidenciales.

Cabello habló sobre unos hipotéticos comicios durante la rueda de prensa del PSUV. A más de tres meses de la captura de Nicolás Maduro, el también ministro de Interior cuestionó a la oposición que insiste en un proceso para elegir al presidente del país.

«Ahora anda “elecciones ya”. Las elecciones serán cuando sean y ese días las fuerzas revolucionarias estarán preparadas para ganar como siempre hemos ganado. Unidos. Les entró una preocupación por las elecciones», dijo Cabello.

Por otra parte, Cabello también criticó el reconocimiento que parte de la oposición dio a Edmundo González. «¿Qué van a hacer con ese señor? Si, según ustedes, había ganado la elección. ¿Lo tiran por la cañería a que se vaya? Pero póngase de acuerdo», acotó.

#AHORA | Diosdado Cabello: «Las elecciones serán cuando sean y ese días las fuerzas revolucionarias estarán preparadas para ganar como siempre hemos ganado». Video: VTV pic.twitter.com/RKzaQfGS35 — Caraota Digital (@CaraotaDigital) April 13, 2026



Para Cabello, «está demostrado que las elecciones no son la solución a los problemas». «Cada vez que ellos pierden una elección entran en la fase de conspiración, violencia y no reconocer los resultados», añadió.

CABELLO SOBRE EL RODEO

Por otra parte, Cabello se refirió a la situación en la cárcel de El Rodeo, a las afueras de Caracas, luego de que familiares denunciaran severas violaciones de derechos humanos de los presos políticos internados en el lugar.

«Alguien se estaba quejando de algo que ocurrió en unas de las cárceles, el Rodeo y que habían asesinado a alguien allí, un diplomático lo dijo, cuando se le pregunto cuál es la fuente dijo que eso es lo que dicen en las redes», acotó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: «LO QUE ESCUCHÉ ES DESGARRADOR»: LO QUE DENUNCIÓ ANDREÍNA BADUEL SOBRE EL RODEO I Y LA VIDA DE SU HERMANO

#AHORA | Diosdado Cabello: «Alguien se estaba quejando de algo que ocurrió en unas de las cárceles, el Rodeo y que habían asesinado a alguien allí, un diplomático lo dijo, cuando se le pregunto cuál es la fuente dijo que eso es lo que dicen en las redes (…) esas son las… pic.twitter.com/Cn4bnrMGRR — Caraota Digital (@CaraotaDigital) April 13, 2026

El político oficialista aseguró que estas denuncias son «campañas de odio contra Venezuela». Cabello también condenó a los diplomáticos que se preocupan solo por los «presos que quieren generar violencia en Venezuela».