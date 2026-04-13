«Lo que escuché es desgarrador»: Lo que denunció Andreína Baduel sobre el Rodeo I y la vida de su hermano

La activista Andreína Baduel denunció que la vida de su hermano, Josnars Adolfo Baduel, «está en peligro» en la cárcel Rodeo I.

«Tras negarme nuevamente el acceso a verlo, subí a la colina cercana al Rodeo I, el único punto donde los presos políticos logran alzar la voz para comunicarse. Logré hablar con él y lo que escuché es desgarrador. Josnars gritó y denunció que el uso indebido de la fuerza y el lanzamiento de gases le dificultan respirar. Le están negando atención médica y su estado de salud es cada vez más delicado», alertó en un mensaje divulgado en sus redes sociales.

En el video se escucha a Josnars Baduel denunciar lo que está ocurriendo en el penal. «Por el uso indebido de la fuerza mi salud está muy afectada. Por el uso excesivo de gas, casi inconsciente llegué a pensar que no iba a ver más la luz en este mundo, tal cual como hicieron con mi papá».

«Querían asesinarme, negándome el acceso a la salud, hasta que Dios en su infinito amor permitió que resistiera. Sigo resistiendo de la mano de Cristo. Los amo con todas mis fuerzas», añadió Josnars.

En este sentido, Andreína Baduel destacó que no sería la primera vez que ocurren situaciones irregulares en contra de su hermano. «Durante estos casi seis años de injusta prisión, mi hermano ha sido víctima de torturas físicas y psicológicas. Desde la cárcel gritó que teme por su vida y afirmó que el plan es asesinarlo, repitiendo el patrón ocurrido con mi padre, el General Raúl Isaías Baduel».

«Como familia, hemos denunciado esta situación en reiteradas oportunidades ante los entes del Estado, pero solo hemos recibido opacidad y una absoluta falta de transparencia», añadió la joven activista.

⚠️ #URGENTE | Denuncio ante la comunidad nacional e internacional que la vida de mi hermano, Josnars Adolfo Baduel, está en peligro. Tras negarme nuevamente el acceso a verlo, subí a la colina cercana a El Rodeo I, el único punto donde los presos políticos logran alzar la voz… pic.twitter.com/iqLNPCZNlF — ANDREINA BADUEL (@AndreinaBaduel) April 13, 2026

Asimismo, señaló a las nuevas autoridades del gobierno de Delcy Rodríguez. «Es inaceptable que el fiscal Larry Devoe pretenda desmentir esta realidad mientras nos impiden constatar su estado».

«Es necesario que el Estado actúe de manera consecuente ante estas graves acusaciones y cese la violación a sus derechos humanos. Mi hermano resiste, pero responsabilizo directamente al Estado por su integridad física y su vida», aseveró.

Para finalizar urgió por justicia. «Ser Baduel no es un delito. Libertad y justicia para Josnars Adolfo Baduel».