EN VIDEO: Diosdado Cabello dice que ninguna Ley de Amnistía es «eterna» y envió mensaje a los presos políticos liberados

El secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, se pronunció este lunes sobre la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática y aclaró que no es «eterna».

Cabello encabezó este 15 de junio la rueda de prensa de la tolda roja en Caracas. Al ser consultado sobre la Ley de Amnistía, que fue aprobada hace cuatro meses y facilitó la liberación de cientos de presos políticos, aclaró el «marco» de la legislación.

«Ninguna ley de amnistía es eterna. Ninguna puede ser eterna, pero fue un gran paso que se dio. Hay leyes que están acotadas, inclusive, en términos y nombres. Nunca ampara delitos por venir o que vayan a ocurrir. Eso no existe», dijo Cabello.

De igual forma, Cabello aseguró que la ley «tiene otra connotación», de manera que el PSUV dio su «apoyo completo». «Ninguna ley ampara violaciones, asesinatos, narcotráfico, lavado de dinero. Eso es terrible», acotó Cabello, ministro de Interior y Justicia.

Cabello también destacó la labor de Jorge Arreaza, que preside la Comisión Especial de Seguimiento de la Ley de Amnistía. «Ahí ha estado desde un primer momento y ha atendido a todo el que le pide reunión»

CABELLO ENVÍA MENSAJE A LOS «BENEFICIADOS»

Por otra parte, el político oficialista envió un mensaje a las personas que recibieron la libertad plena tras la aprobación de la amnistía. «Ojalá que han sido beneficiados se sientan moralmente comprometidos con esa ley y vayan a hacer política real», añadió.

Tras el retorno de varios políticos exiliados, Cabello negó que se tratara de personas «perseguidas». «Hicieron su show en el aeropuerto (de Maiquetía) y después se los comió el anonimato», agregó Cabello.

#15Jun | Diosdado Cabello aclaró que ninguna Ley de Amnistía ‘es eterna’, sin embargo, expresó que fue «un gran paso que se dio» Video: VTV pic.twitter.com/rjsEGusPsZ — Caraota Digital (@CaraotaDigital) June 15, 2026

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Las declaraciones de Cabello se dieron luego de que cientos de personas fueran excarcelados en los últimos meses. Sin embargo, estimaciones independientes indican que todavía hay entre 389 y 565 presos políticos en Venezuela.