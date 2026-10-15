EN VIDEO: Diosdado Cabello confirmó las primeras detenciones por caso viral contra empleado de Farmatodo

El secretario general del PSUV, Diosdado Cabello, informó que ya han ocurrido las primeras detenciones por el caso viral de un grupo de jóvenes que le echaron un balde lleno orina y otras sustancias a un empleado de Farmatodo durante una transmisión de TikTok.

«La semana pasada yo dije aquí lo que ocurrió en Farmatodo, ahí se inició una investigación, ya hay unas personas detenidas. Eso es parte de la intolerancia creada ‘que con esto me hace famoso y no me va a pasar nada'», comentó Cabello durante su programa televisivo.

«Sí, pasa y se establecen responsabilidades legales y penales. El que tenga responsabilidades penales tiene que asumirlo porque es muy fácil, hago tal cosa y me escondo bajo la figura que sea», añadió.

En este sentido, señaló que a pesar de sus disculpas deberán rendir cuentas ante la justicia.

«Es lo que copian, las cosas malas, el ‘yo no fui nunca’ o el ‘no, yo lo hice, pero no era mi intención’. Todas esas cosas hay que condenarlas porque ese no es el comportamiento de los venezolanos. El comportamiento del venezolano es el abrazo fraternal, el acompañamiento, el darnos la mano, él estar ahí», dijo.

Tras el incidente el principal señalado fue un joven identificado en redes sociales como Xavi, dueño de la cuenta que subió el video. No obstante, en el clip viral aparecen otros jóvenes y el que lanzó el balde no sería Xavi. Por lo cual se desconoce cuántos detenidos habría de momento.