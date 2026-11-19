Dinorah Figuera, presidenta de la Asamblea Nacional de 2015 y jefa de la delegación opositora en la Mesa de Diálogo, sostuvo una reunión con el sector indígena y escuchó varias de sus exigencias.

Figuera informó en sus redes sociales sobre la reunión con Romel Guzamana, líder indígena. También estuvo presente Ramón López, diputado de la AN 2015 e integrante de la delegación del diálogo.

«El sector indígena del país, solicita garantías en la representación geoterritorial de cara a unas próximas elecciones», dijo Figuera en su publicación. Además, alertó de los «graves problemas de salud pública» que sufre esta población.

«La malaria siempre tiene cifras altas y las condiciones de vida del indígena lo lleva a tener enfermedades asociadas al ambiente». A esto se suman las «consecuencias de un desplazamiento en zonas de explotación minera».

LO QUE LE PIDIERON A FIGUERA

El líder indígena enfocó sus exigencias en las condiciones de esta población para ejercer su derecho al voto. Según expuso a Figuera, las autoridades modificar el proceso en 2020 y exigen que se restablezca el sistema previo.

«En Venezuela los indígenas puedan votar libre y secretamente. Antes era universal, directo y secreto, pero que en el 2020 prácticamente fue arrasado, eliminado una elección popular con una alzada de mano», explicó Guzamana.

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El sector indígena del país, solicita garantías en la representación geoterritorial de cara a unas próximas elecciones. Ser voz de una población con un graves problemas de salud pública, donde la malaria por ejemplo reviste cifras siempre altas y las condiciones de vida del indígena lo lleva a tener enfermedades asociadas al ambiente, también este sector de la población, también sufren las consecuencias de un desplazamiento en zonas de explotación minera, donde la violencia impide una vida digna. — Dinorah Figuera. (@Dinorahfiguera) November 19, 2026



Figuera consideró que la representación indígena en la Asamblea Nacional «es vital». «Nos comprometemos con ellos a que definitivamente acompañarlos a estas solicitudes que están haciendo», apuntó la dirigente.

Las declaraciones de Figuera se dieron en el marco de la cuarta ronda de la Mesa de Diálogo entre la oposición y el gobierno nacional. Este ciclo terminaría este viernes y se ha enfocado en los derechos políticos, según fuentes relacionadas.