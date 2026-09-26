EN VIDEO: Detuvieron a Alexander «Mimou» Vargas en el Aeropuerto de Maiquetía en presencia de Enrique Márquez, esto dijo el excandidato presidencial

Funcionarios militares aprehendieron el viernes, por segunda vez este año y por motivos que aún se desconocen, al exviceministro de Deporte y exdiputado oficialista, Alexander «Mimou» Vargas, cuya detención ocurrió en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, en presencia del excandidato presidencial Enrique Márquez.

Vargas, también exjugador profesional de baloncesto, transitaba por la terminal aérea en compañía de su esposa al momento de que efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) lo abordaran.

A través de las plataformas digitales se difundió un video donde se ve que los uniformados militares abordaron al exfuncionario en las instalaciones del aeropuerto. En el metraje se pudo apreciar la presencia de Márquez.

¡Atención! Detenido nuevamente el corrupto de Alexander "El Mimou" Vargas en el Aeropuerto Internacional Simón Bolivar en Maiquetía. La detención se ejecutó cuando estaba en compañía de Enrique Márquez y mientras tuvo un impasse con el ahora mínistro capitán Juan Escalona. pic.twitter.com/Z2ue4mpwS3 — Jesús Medina Ezaine (@jesusmedinae) September 26, 2026

EL DIRIGENTE POLÍTICO AFIRMA NO CONOCER A MIMOU VARGAS

Posteriormente, en un mensaje en redes sociales, Márquez relató que Vargas corrió hacia él para solicitarle auxilio y evitar que los militares se lo llevaran. «No lo conozco personalmente y no tengo relación con él ni con sus actividades públicas o políticas», aclaró.

El dirigente opositor detalló que durante la acción de los efectivos de la GNB se generó un forcejeo, en el cual Vargas intentó sujetarse de él para evitar el arresto. Según su testimonio, los uniformados manifestaron que el exdiputado era requerido por los tribunales, por lo que, tras la disputa, el exbasketbolista aceptó irse con los militares.

«Desconozco lo sucedido después. Espero que se respeten plenamente sus derechos y los de su familia, como corresponde a cualquier ciudadano venezolano», acotó Márquez en relación con el desenlace del procedimiento.

Hasta el momento, ningún organismo ni vocero del Estado ha emitido declaraciones sobre la privación de libertad.

Se trata de la segunda ocasión en la que detienen a Mimou Vargas. La primera ocurrió a inicios de año, específicamente el 28 de febrero, cuando efectivos de la Dgcim ejecutaron la aprehensión. En esa ocasión, tampoco se detallaron las causas de la privativa de libertad.