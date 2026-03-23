Venezuela

EN VIDEO: Denuncian «intimidación» de cuerpos de seguridad a marcha de trabajadores en Caracas por salarios dignos

Angel David Quintero
Por Angel David Quintero
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trabajadores

Los trabajadores que salieron este lunes a marchar para exigir sueldos dignos denunciaron que el gobierno encargado de Delcy Rodríguez ha colocado una serie de obstáculos para impedir que lleguen a su destino.

La cuenta Viva la UCV denunció la «intimidación por parte de los cuerpos de seguridad del Estado a la marcha de los trabajadores en el centro de Caracas».

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«A esta hora 11:13 a.m. la presencia policial por los lados de La Candelaria es desproporcionada», indicó.

En esta línea, la ONG Provea rechazó los impedimentos para la marcha de los trabajadores.

«La administración de Delcy Rodríguez insiste en imponer obstáculos indebidos al libre ejercicio del derecho a la manifestación pacífica», acotó.

«De nuevo, una concentración del oficialismo obstaculiza la ruta anunciada por miembros de gremios y sindicatos autónomos, quienes acudirán este lunes a la sede del Ministerio del Trabajo a exigir aumento de salarios y respeto a las convenciones colectivas», añadió.

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A pesar de los obstáculos puestos en diferentes puntos por los que tenía previsto transitar la marcha de trabajadores, manifestantes recorrieron las calles de La Candelaria, en Caracas,  donde alzaron sus voces por la exigencia de salarios dignos.

Los jubilados del Seguro Social, representantes de la Red Sindical y otros manifestantes se agruparon frente a la sede del Ministerio Público para exigir a las autoridades aumento salarial.

En el mismo espacio se concentraron seguidores del oficialismo, quienes pidieron el cese de las sanciones.

De acuerdo con los reportes de redes sociales, debido a la presencia del oficialismo, la concentración de trabajadores quedó dividida en dos grupos.

 

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