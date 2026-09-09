EN VIDEO: Denunciaron fuga de gas y derrame de petróleo en el Lago de Maracaibo

Este martes en horas de la tarde se habría registrado un derrame petrolero y fuga de gas de gran magnitud en el Lago de Maracaibo en el estado Zulia.

«Seguimos documentando y evidenciando lo que no se puede ocultar. Derrames petroleros y fugas de gas activos, esta vez registrados directamente desde el municipio Cabimas, en el estado Zulia», informó el directivo de la Fundación Azul Ambientalistas, Yohan Flores Morillo.

«La falta crónica de inversión y la ausencia de mantenimiento preventivo han transformado esta situación en una catástrofe que se repite sin tregua desde hace años. Como ambientalistas, no nos callamos», añadió.

En el video se puede ver una fuga de gas de gran magnitud que sale con potencia desde el fondo del lago. Además, al pasar su mano por el agua queda impregnada de petróleo.

«Nuestra labor es visibilizar esta realidad para exigir que se ejecuten los correctivos urgentes y definitivos que el ecosistema y las comunidades merecen», indicó.

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«La Comisión Presidencial para el Rescate, Conservación y Desarrollo Sostenible del Lago de Maracaibo, creada en agosto de 2023, llega a tres años de conformación sin rendir los frutos prometidos», advirtió.

En este sentido, le hizo un llamado de atención a las autoridades. «Hoy la pregunta es inevitable y directa: ¿Dónde está el dinero invertido en reparar las plantas de tratamiento?».

«El Lago de Maracaibo necesita soluciones reales, infraestructura operativa y transparencia, no más promesas sobre el agua», concluyó.