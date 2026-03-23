Liberaron al preso político Carlos Araujo tras el video viral de su madre denunciando su caso

El preso político, Carlos Araujo, quedó en libertad luego del video viral subido por su madre en el que denunciaba que no lo querían sacar de prisión a pesar de que tenía su boleta de excarcelación como parte de la Ley de Amnistía.

«Mi nombre es Carlos Araujo, fui excarcelado este 22 de marzo, día de mi cumpleaños, para las 8:30 de la noche estoy aquí junto con mi familia, dándole gracias a Dios primeramente», comentó Araujo en un video divulgado por el periodista Seir Contreras.

«Le doy gracias a todos los medios de comunicación que pusieron su grano de arena para que esto se hiciera realidad. Me siento agradecido porque no es fácil estar preso, le doy gracias a todos de verdad», añadió.

Carlos Araujo fue excarcelado esta noche, tras la exigencia de su madre, Carmen Sequera, desde la ciudad de Guacara, estado Carabobo. Araujo tenía emitida una boleta de excarcelación por amnistía, pero permanecía detenido en la sede de la PNB de Los Guayos, en Carabobo. pic.twitter.com/QnH3lySO54 — Seir Contreras (@SeirContreras) March 23, 2026

El pasado sábado, Carmen Sequera, madre de Araujo, había denunciado que organismos de seguridad del CONAS en Valencia no lo habían querido liberar a pesar de que desde hace un mes una jueza emitió una boleta de excarcelación en el marco de la Ley de Amnistía.

«Está detenido injustamente desde hace un año y dos meses. Hace un mes le dieron la libertad, pero aún no ha salido. La jueza dice que ella la mandó. Por favor yo les pido que le den su libertad porque él no ha hecho nada», denunció Sequera.