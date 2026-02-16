Venezuela

EN VIDEO: Delfines aparecen en aguas de Mochima en pleno asueto de Carnaval

Angel David Quintero
Por Angel David Quintero
2 Min de Lectura
2 Min de Lectura
Delfines

El gobernador del estado Anzoátegui, Luis Marcano, compartió un video en el que un grupo de delfines aparece acompañando el recorrido que se encontraba haciendo en una lancha.

«Carnavales 2026 en el parque nacional Mochima, aquí acompañado de estos delfines, vengan y disfruten. Salimos de Baritina para venirnos a Punta La Cruz, pasamos por Isla de Plata y en el recorrido nos encontramos esta belleza, este espectáculo que es la ruta de los delfines. Miren eso, que hermoso», dijo el gobernador desde la embarcación en el video compartido en sus redes sociales.

Leer Más

||
Comisión Nacional de la Primaria pidió al CNE realizar la elección opositora
Niño fue arrastrado por una quebrada mientras jugaba bajo la lluvia en Barquisimeto
Autobús chocó una camioneta y después arrolló a varios transeúntes en Chacao

LEA TAMBIÉN: DENUNCIARON «DELICADO» ESTADO DE SALUD DE FAMILIARES DE PRESOS POLÍTICOS POR HUELGA DE HAMBRE, OTRA MADRE SE DESCOMPENSÓ

En el clip se pueden ver a los delfines nadando en las cercanías de la embarcación, a la vez que sacan sus aletas del agua.

«No se pierdan la oportunidad en estos carnavales. Los que nos están visitando de Caracas, Valencia, Maracaibo, Maturín, Ciudad Bolívar, de distintas partes del país vengan y disfruten del estado que enamora», añadió.

La publicación estuvo acompañada por mensajes de los usuarios que destacaron las bellezas naturales del estado: «Pura belleza el estado Anzoátegui», escribió una persona, mientras que otra añadió: «Esto es Anzoátegui un paraíso en todo su esplendor».

ETIQUETADO:
Compartir este artículo

Síguenos en las Redes

Últimas Noticias

Venezuela
Agencia Europea de Seguridad Aérea retiró recomendación de evitar volar a Venezuela, estas serán las fechas que volverán las aerolíneas
Mundo
Murió Robert Duvall, el aclamado actor de Apocalypse Now y El Padrino
Caraota Show
Sega
Luto en el mundo de los videojuegos: Murió Hideki Sato, el creador de las consolas más icónicas de Sega
Mundo