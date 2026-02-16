EN VIDEO: Delfines aparecen en aguas de Mochima en pleno asueto de Carnaval

El gobernador del estado Anzoátegui, Luis Marcano, compartió un video en el que un grupo de delfines aparece acompañando el recorrido que se encontraba haciendo en una lancha.

«Carnavales 2026 en el parque nacional Mochima, aquí acompañado de estos delfines, vengan y disfruten. Salimos de Baritina para venirnos a Punta La Cruz, pasamos por Isla de Plata y en el recorrido nos encontramos esta belleza, este espectáculo que es la ruta de los delfines. Miren eso, que hermoso», dijo el gobernador desde la embarcación en el video compartido en sus redes sociales.

En el clip se pueden ver a los delfines nadando en las cercanías de la embarcación, a la vez que sacan sus aletas del agua.

«No se pierdan la oportunidad en estos carnavales. Los que nos están visitando de Caracas, Valencia, Maracaibo, Maturín, Ciudad Bolívar, de distintas partes del país vengan y disfruten del estado que enamora», añadió.

La publicación estuvo acompañada por mensajes de los usuarios que destacaron las bellezas naturales del estado: «Pura belleza el estado Anzoátegui», escribió una persona, mientras que otra añadió: «Esto es Anzoátegui un paraíso en todo su esplendor».