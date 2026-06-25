EN VIDEO: Delcy Rodríguez visitó La Guaira: «Esperamos recuperar a la mayor cantidad de personas con vida»

La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, se desplazó este jueves a La Guaira, la entidad más afectada por los terremotos que sacudieron el norte del país el 24 de junio, y aseguró que los organismos de emergencias intentan rescatar a personas tapiadas.

Venezolana de Televisión (VTV) publicó un video de Rodríguez frente al Hotel Edwards, el cual se desplomó durante los terremotos. Estaba acompañada por Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, y Diosdado Cabello, ministro de Interior y Justicia.

«Estamos en Macuto acompañando a nuestro pueblo en la búsqueda y rescate de personas que quedaron tapiadas (…) en el doble terremoto del día de ayer. Extendemos la solidaridad y esperamos recuperar a la mayor cantidad de personas con vida», apuntó Rodríguez.

La mandataria aseguró que han solicitado «ayuda internacional». «Ya está por aterrizar los primeros rescatistas que llegan de República Dominicana y en las próximas horas llegarán del resto de los países», agregó.

#25Jun | Presidenta (E) Delcy Rodríguez se despliega en Macuto, La Guaira, para supervisar las labores de búsqueda de personas atrapadas tras el doble terremoto. «Esperamos recuperar la mayor cantidad de personas con vida», confirmando la solicitud de ayuda internacional. Video:… pic.twitter.com/j1QjbAuHRM — Caraota Digital (@CaraotaDigital) June 25, 2026



Delcy Rodríguez no ofreció un nuevo balance de víctimas mortales o lesionados. El último reporte oficial es el hecho por Jorge Rodríguez a mediodía.

RESCATISTAS EXTRANJEROS

Tras los terremotos, numerosos países ofrecieron ayuda humanitaria y de rescate a Venezuela. En tal sentido, equipos de rescatistas y especialistas se desplazaron este jueves hacia el país.

Rodríguez informó esta tarde de la pronta llegada de un equipo de rescatistas de República Dominicana. «Van a apoyar las labores de atención al pueblo venezolano ante esta terrible tragedia», apuntó la mandataria (E).

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Hasta las 7 de la noche, las autoridades nacionales confirmaron 188 víctimas mortales y 1.520 heridos, a lo que se sumaron 157 desaparecidos. La entidad más afectada es La Guaira, calificada como ‘la zona cero’, donde decenas de infraestructuras colapsaron total o parcialmente.