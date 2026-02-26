EN VIDEO: Delcy Rodríguez se reunió con directivos de Shell para «alcanzar nuevos acuerdos de inversión»

La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, sostuvo este jueves una reunión con los directivos de la petrolera británica Shell, con el objetivo de alcanzar nuevos acuerdos de inversión en el sector hidrocarburos.

Rodríguez recibió a los directivos en el Palacio de Miraflores. En la reunión también estuvieron presentes el presidente de Petróleos de Venezuela (Pdvsa), Héctor Obregón, y el viceministro de Gas, Luis González.

Venezolana de Televisión (VTV) difundió imágenes del encuentro de Rodríguez con la directiva. La reunión, de acuerdo a las autoridades, se enfocó en la evaluación de proyectos gasíferos en Venezuela.

«El objetivo de esta reunión fue explorar nuevas oportunidades de inversión y explotación de yacimientos gasíferos en el país, el cual posee las mayores reservas de petróleo y la cuarta reserva de gas probada», detalló VTV.

SHELL EN VENEZUELA

Shell está especializada en la producción de petróleo y gas, llegando a operar en más de 70 países. Esta empresa perforó el primer pozo petrolero comercial en Venezuela, el Zumaque 1, en la localidad de Mene Grande, en el estado Zulia.

La compañía tuvo una amplia presencia en Venezuela, pero las operaciones se frenaron en seco en 2020 producto de las sanciones estadounidenses. Sin embargo, cuenta con una licencia para el proyecto Dragón, con el que podrá explotar gas en la frontera con Trinidad y Tobago.

Hasta el momento, se desconoce si este proyecto fue tratado durante la reunión de Rodríguez con los directivos de Shell. Las autoridades afirmaron que buscan establecer alianzas para reactivar y explotar instalaciones petroleras y gasíferas.

Tras su llegada a la Presidencia, Rodríguez ha avanzado en acuerdos energéticos con Estados Unidos. Mientras tanto, la Casa Blanca busca facilitar inversión extranjera en el sector de hidrocarburos venezolano.