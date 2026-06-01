EN VIDEO: Delcy Rodríguez reveló lo que hará con el Coliseo de La Urbina a partir de este 1Jun

La presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, anunció este lunes la entrega del Coliseo de La Urbina a la comunidad, lugar donde funcionó la sede de la Policía del municipio Sucre y como recinto de privación de libertad.

El anuncio lo realizó la mandataria durante el lanzamiento de la gran consulta nacional para la reforma de la justicia penal.

«Este coliseo era sede de la Policía del municipio Sucre, fue también recinto de privación de libertad para personas», recordó Rodríguez durante su discurso.

La presidenta (E) @delcyrodriguezv informó que el Coliseo de La Urbina, que anteriormente funcionó como sede de organismos policiales, será entregado a la comunidad de Petare para el desarrollo de actividades culturales y deportivas 👇🏻 pic.twitter.com/0iaundK0U1 — Indira Urbaneja (@INDIURBANEJA) June 1, 2026

No obstante, destacó que a partir de ahora tendrá otra función. «A partir del día de hoy se lo entrego completamente a la comunidad petareña para la cultura, para el deporte, para que las comunidades se vean la cara acá», señaló.

En esta línea, giró instrucciones a los integrantes de la Misión Venezuela Bella «para que pongan este coliseo hermoso y lo entregue completamente adaptado a las comunidades de este municipio Sucre».

«Perdonen la distracción, porque estábamos hablando de justicia penal, pero estamos haciendo justicia al pueblo de Petare», concluyó Rodríguez.