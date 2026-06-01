Venezuela

EN VIDEO: Delcy Rodríguez reveló lo que hará con el Coliseo de La Urbina a partir de este 1Jun

Angel David Quintero
Angel David Quintero
2 Min de Lectura
Rodríguez

La presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, anunció este lunes la entrega del Coliseo de La Urbina a la comunidad, lugar donde funcionó la sede de la Policía del municipio Sucre y como recinto de privación de libertad.

El anuncio lo realizó la mandataria durante el lanzamiento de la gran consulta nacional para la reforma de la justicia penal.

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«Este coliseo era sede de la Policía del municipio Sucre, fue también recinto de privación de libertad para personas», recordó Rodríguez durante su discurso.

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No obstante, destacó que a partir de ahora tendrá otra función. «A partir del día de hoy se lo entrego completamente a la comunidad petareña para la cultura, para el deporte, para que las comunidades se vean la cara acá», señaló.

En esta línea, giró instrucciones a los integrantes de la Misión Venezuela Bella «para que pongan este coliseo hermoso y lo entregue completamente adaptado a las comunidades de este municipio Sucre».

«Perdonen la distracción, porque estábamos hablando de justicia penal, pero estamos haciendo justicia al pueblo de Petare», concluyó Rodríguez.

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