Cerrarán parcialmente la Cota Mil a la altura de Sebucán por rehabilitación, estos son los horarios que debes tomar en cuenta

El Ministerio para el Transporte informó este lunes que realizarán labores de rehabilitación en la Avenida Boyacá, conocida como la Cota Mil, en Caracas.

«Debido a las labores de demarcación se llevará a cabo el cierre parcial a la altura de Sebucán, sentido Altamira – Avenida Baralt», indicó el organismo.

Asimismo, acotó que el cierre se hará en el horario comprendido de 4:00 p.m. a 12:00 a.m. durante el mes de junio.

En este sentido, exhortó a los conductores a tomar sus previsiones ante las labores que ejecutan los trabajadores de la Empresa de Mantenimiento Vial (ENVIAL), pertenecientes al Ministerio para el Transporte.

MINISTRA DE TRANSPORTE SOBRE EL PASAJE

La ministra de Transporte, Jacqueline Faría, ratificó que este 1 de junio aumentará la tarifa del transporte público a 140 bolívares. Se trata de un incremento equivalente a 25 centavos de dólar.

“Hemos decretado un exhorto, va a salir en Gaceta el día 1 de junio, a que la tarifa máxima del transporte urbano sea de 140 bolívares. Eso durante todo el mes de junio y julio. Todos esos dos meses la tarifa va a ser de 140”, dijo desde el estado Lara.

El acuerdo para aumentar la tarifa se concretó desde el 21 de mayo. Ese día, dirigentes gremiales del sector del transporte público en Caracas y el Ministerio convinieron el incremento que desde este mes de junio se indexará al precio del dólar.

Según los transportistas, tal como dijo la ministra, los 140 bolívares solo estarán vigentes durante dos meses. Luego, la tarifa volverá a incrementarse, igualmente a 0,25 dólares.

La semana pasada, William Alexis Moreno, presidente de la Asociación de Conductores Choferes del Sur de la cota 905 en Caracas, afirmó que lo decidido no era lo que esperaban. Pero, finalmente el gremio se comprometió a acatar la medida.

“No es lo que nosotros esperábamos, no es realmente lo que nosotros estábamos exigiendo. Estábamos exigiendo un costo de 0,50 de dólar para poder cubrir las necesidades”, acotó.