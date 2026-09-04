EN VIDEO: Delcy Rodríguez responsabiliza a las «mafias extremistas» por el reciente apagón en el Occidente

La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, responsabilizó a las «mafias extremistas» del apagón que afectó el occidente del país la semana pasada, alegando que se realizó un «sabotaje» contra los sistemas termoeléctricos.

Una importante falla eléctrica dejó a oscuras amplias zonas de los estados Zulia, Táchira, Mérida, Trujillo y Barinas en la noche del sábado, 29 de agosto. A esto se sumaron considerables fluctuaciones en Lara, Falcón, Aragua, Cojedes y Carabobo.

Unos días después, Rodríguez habló sobre la falla eléctrica durante una actividad con trabajadores de Petróleos de Venezuela (Pdvsa). Según la mandataria, «hicieron un apagón en el occidente» y «manipularon las presiones de gas».

«Cierran las llaves de gas para que caigan los sistemas de gas, las termoeléctricas y el Sistema Eléctrico Nacional que está tan golpeado por las sanciones, crecimiento eléctrico y por la demanda derivada de las altas temperaturas. Se suman también las mafias extremistas para sabotear», aseveró Rodríguez.

La mandataria consideró que se trata de una respuesta a «lo que ha significado la firma de los acuerdos petroleros» alcanzados recientemente. «La protesta de ellos es causarle daño al pueblo venezolano», añadió.

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ACUERDOS PETROLEROS

Por otra parte, Rodríguez defendió los acuerdos petroleros y gasíferos alcanzados con Estados Unidos y empresas extranjeras. «Esos contratos va a marcar a Venezuela en su desarrollo energético, a posicionarla en la fórmula energética internacional», apuntó.

«Estamos marcando no solamente el futuro de Venezuela, sino el aporte que Venezuela le va a dar al mundo, al hemisferio, a la seguridad energética internacional, al equilibrio de la economía mundial», añadió.

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Más temprano, la propia Rodríguez supervisó la firma de dos acuerdos: uno en materia petrolera para explotar el Bloque Bare, en la Franja del Orinoco, y otro para remover tres millones de toneladas de escombros generados en los terremotos del 24 de junio.