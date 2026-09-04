Venezuela

EN VIDEO: Delcy Rodríguez responsabiliza a las «mafias extremistas» por el reciente apagón en el Occidente

Carlos Ramiro Chacín
Carlos Ramiro Chacín
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La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, responsabilizó a las «mafias extremistas» del apagón que afectó el occidente del país la semana pasada, alegando que se realizó un «sabotaje» contra los sistemas termoeléctricos.

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Una importante falla eléctrica dejó a oscuras amplias zonas de los estados Zulia, Táchira, Mérida, Trujillo y Barinas en la noche del sábado, 29 de agosto. A esto se sumaron considerables fluctuaciones en Lara, Falcón, Aragua, Cojedes y Carabobo.

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Unos días después, Rodríguez habló sobre la falla eléctrica durante una actividad con trabajadores de Petróleos de Venezuela (Pdvsa). Según la mandataria, «hicieron un apagón en el occidente» y «manipularon las presiones de gas».

«Cierran las llaves de gas para que caigan los sistemas de gas, las termoeléctricas y el Sistema Eléctrico Nacional que está tan golpeado por las sanciones, crecimiento eléctrico y por la demanda derivada de las altas temperaturas. Se suman también las mafias extremistas para sabotear», aseveró Rodríguez.

La mandataria consideró que se trata de una respuesta a «lo que ha significado la firma de los acuerdos petroleros» alcanzados recientemente. «La protesta de ellos es causarle daño al pueblo venezolano», añadió.

ACUERDOS PETROLEROS

Por otra parte, Rodríguez defendió los acuerdos petroleros y gasíferos alcanzados con Estados Unidos y empresas extranjeras. «Esos contratos va a marcar a Venezuela en su desarrollo energético, a posicionarla en la fórmula energética internacional», apuntó.

«Estamos marcando no solamente el futuro de Venezuela, sino el aporte que Venezuela le va a dar al mundo, al hemisferio, a la seguridad energética internacional, al equilibrio de la economía mundial», añadió.

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Más temprano, la propia Rodríguez supervisó la firma de dos acuerdos: uno en materia petrolera para explotar el Bloque Bare, en la Franja del Orinoco, y otro para remover tres millones de toneladas de escombros generados en los terremotos del 24 de junio.

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