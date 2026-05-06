EN VIDEO: Delcy Rodríguez responde a críticas por manejo de medicamentos enviados por EEUU

La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, rechazó este miércoles las críticas por el manejo de los medicamentos enviados por Estados Unidos y aseguró que fueron distribuidos a distintos centros de salud.

La Federación Médica Venezolana (FMV) denunció hace dos semanas que los medicamentos «no llegaron a los hospitales». En medio de las críticas, Rodríguez negó estas acusaciones.

Durante una actividad gubernamental sobre el sector salud, Rodríguez supervisó la reapertura de un Centro de Diagnóstico Integral (CDI) en la parroquia Caricuao. Según la mandataria, esta instalación cuenta con medicamentos enviados por Estados Unidos.

«Forma parte de una donación que hizo el gobierno de Estados Unidos (…) Hay sectores que persisten en hacerle daño a Venezuela a través de la falsedad y la mentira. Ojalá los medios de comunicación que se han prestado para difundir mentiras tomen la verdad», dijo Rodríguez.

GESTIÓN DE LOS MEDICAMENTOS

Rodríguez precisó que Estados Unidos envió medicamentos valuados en dos millones de dólares. Además, informó que los gobiernos de Brasil y Emiratos Árabes Unidos también habrían enviado equipos y fármacos. Estos recursos sanitarios

«Los medicamentos van al Instituto de Higiene para su verificación y que se puedan utilizar con absoluta seguridad y luego van a su distribución», dijo. Rodríguez agregó que ya han entregado el 47% de estas medicinas.

#6May | Delcy Rodríguez explicó el proceso transparente de recepción de donaciones, destacando aportes de los Emiratos Árabes Unidos, Brasil y recientemente de los Estados Unidos Video: VTV pic.twitter.com/MxMEMI8I1d — Caraota Digital (@CaraotaDigital) May 6, 2026



La mandataria afirmó que la ciudadanía debe entender cómo es el proceso para que «no sea engañado o víctima de mentiras». Asimismo, acusó a «sectores del extremismo» de difundir estas versiones.

Las declaraciones de Rodríguez se dieron unas semanas después de que el presidente de la FMV, Douglas León Natera, alertara de que el 90% de los hospitales están «desabastecidos y abandonados».