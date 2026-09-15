EN VIDEO: Delcy Rodríguez recibió a la directora regional del PNUD en Miraflores

La presidenta interina, Delcy Rodríguez, sostuvo este martes una reunión con Michelle Muschett, subsecretaria general de la Organización de Naciones Unidas (ONU), quien se encuentra en una visita oficial en el país.

Rodríguez recibió a Muschett en el Palacio de Miraflores, a casi tres meses del devastador doble terremoto del 24 de junio. Venezolana de Televisión (VTV) difundió un video de la mandataria con la diplomática.

Muschett realiza una visita oficial en Venezuela desde el domingo, 13 de septiembre. Además de subsecretaria general, se desempeña como directora regional del Programa de la ONU para el Desarrollo (PNUD) para América Latina y el Caribe.

La visita de Muschett se dio para la entrega de «los resultados preliminares del proceso de evaluación de necesidades posteriores al desastre». «Tiene como objetivo conocer las acciones que el PNUD ha venido apoyando en el contexto de la respuesta y recuperación», apuntó el vocero de VTV.

«Esperamos que esto pueda servir como un insumo importante para la elaboración del marco de recuperación resiliente basado en la evidencia y que permita conectar esas prioridades que establezca el gobierno con las necesidades de financiamiento», dijo Muschett.

MUSCHETT SEÑALÓ «PRIORIDADES»

Distintas agencias de la ONU han colaborado en la atención del doble terremoto. Con el PNUD no ha sido diferente y esta visita busca fortalecer y estrechar la cooperación con el gobierno de Rodríguez.

«Todas las agencias de las Naciones Unidas se activaron para colaborar con el pueblo venezolano. Ha sido un trabajo de dos meses porque desde el primer momento se activaron», dijo Rodríguez, destacando un «plan para el desarrollo».

De acuerdo al último balance, publicado el 24 de agosto, al menos 6.500 personas murieron en el doble terremoto, aunque todavía no hay una cifra oficial de desaparecidos. A esto se suma que más de 11.000 viviendas sufrieron daños clasificados como de «alto riesgo».