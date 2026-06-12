EN VIDEO: Delcy Rodríguez recibió a delegación de EEUU para «repasar» agenda energética bilateral

La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, recibió este viernes a una delegación del gobierno de Estados Unidos en Caracas, en donde abordaron distintos aspectos de la cooperación energética.

Rodríguez se reunió con la delegación en el Palacio de Miraflores, en el centro de la ciudad capital. De acuerdo a Prensa Presidencial, el encuentro se enfocó en un «balance de la agenda energética bilateral».

La mandataria encargada recibió a una delegación compuesta por Toby Deen, asesor de Políticas del Consejo de Dominio Energético; y Andrew Rapp, subsecretario del Departamento de Energía; y al encargado de Negocios en el país, John Barrett.

«Las autoridades abordan temas centrales relacionados con el sector energético», indicó Prensa Presidencial. El gobierno de Rodríguez insistió en buscar la «estabilidad del mercado como un proveedor seguro, estable y confiable».

#12Jun | La presidenta Encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, sostuvo una reunión de balance de la agenda energética bilateral con una delegación oficial del gobierno de los Estados Unidos Video: VTV pic.twitter.com/UcPakRoVxf — Caraota Digital (@CaraotaDigital) June 12, 2026



Además de la Rodríguez, estuvieron presentes el vicepresidente sectorial de Economía, Calixto Ortega; la ministra de Hidrocarburos, Paula Henao; el presidente de Petróleos de Venezuela (Pdvsa), Héctor Obregón

RODRÍGUEZ CON TRAFIGURA

Este mismo viernes, Rodríguez se reunió representantes de Trafigura Group, una empresa dedicada al comercio de recursos minerales y energéticos. La mandataria habló con el director ejecutivo de la compañía, Richard Holtum, en el Palacio de Miraflores.

Al igual que en la reunión con la delegación estadounidense, estuvieron presentes Paula Henao y Héctor Obregón. El encuentro se enfocó en «abordar temas de interés mutuo en materia comercial».

Rodríguez avanza en una agenda clara: conseguir inversiones en el sector energético y de hidrocarburos del país. En tal sentido, ha establecido acuerdos y memorándums de entendimiento con distintas empresas internacionales.