La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, ratificó su compromiso para atender las peticiones de los trabajadores antes de que culmine el año.

«Antes de fin de año vamos a tener un resoluto sobre los consensos laborales, es fundamental. Como mejorar el salario de los trabajadores del país, como respetar su jornada laboral, como reconocer sus derechos, pero que vaya con el crecimiento y no se convierta en un espiral de locura donde el peor impuesto sea la inflación», indicó.

«Yo lo dije desde el 1 de mayo, hice un anuncio al país. Todos los incrementos salariales serán responsables, serán de manera que tengan una fuente de financiamiento. No pueden tener como fuente de financiamiento la hiperinflación. Porque la hiperinflación va a dar el traste con la economía. La economía es un asunto de cuidar todos los días, todas las semanas, cada mes», añadió.

En este sentido, destacó su prioridad de combatir la inflación. «Imagínense que en un mes vamos a hiperinflación otra vez ¿Queremos eso para Venezuela? Yo llamo a despolitizar el ámbito de la economía. Eso debe ser un compromiso por el país, donde todos nos sumemos y trabajemos con un objetivo estratégico ‘Crecimiento económico, Venezuela potencia’, eso es Venezuela 2036-2040 y uno de los aspectos tiene que ver con la inflación».

«El año que viene habrá cuatro momentos para incrementar el ingreso de los trabajadores y no podrá ser menor el incremento al PIB registrado en el trimestre anterior. Es decir el incremento de los trabajadores va a ir acompañado del crecimiento, para que no impulse la inflación y beneficie a los trabajadores», concluyó.

LOS CRÉDITOS DE BID INVEST

Delcy Rodríguez aseguró que el BID Invest, brazo de inversión en el sector privado del grupo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), aprobó un crédito para el sector privado y los emprendedores del país.

«Ya hoy se aprobó, en la directiva del Banco Interamericano, la dispensa para Venezuela, primer paso. Pero ya desde hoy está disponible el crédito para el sector privado y para los emprendedores, BID Invest», señaló.

Rodríguez no precisó de cuánto sería el monto de este crédito.