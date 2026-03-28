Venezuela

EN VIDEO: Delcy Rodríguez pidió oraciones por Maduro y las relaciones con EEUU

Carlos Ramiro Chacín
Por Carlos Ramiro Chacín
3 Min de Lectura
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La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, participó este viernes en una jornada de oración, en donde pidió por el bienestar Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, y las buenas relaciones con Estados Unidos.

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Rodríguez formó parte de una actividad con la comunidad evangélica desde el Poliedro de Caracas. A la vez que promovió la «diplomacia de fe», protagonizó una «oración por Venezuela» y la paz en el país.

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«Desde acá pido una oración por el presidente Maduro y la primera dama, Cilia Flores. Él está en oración permanente por nuestro país y nuestro pueblo. Pero pido también por que la Ley de Amnistía arrope el perdón entre venezolanos», dijo Rodríguez.

La mandataria instó a la ciudadanía a dejar atrás el «odio y la intolerancia». «Con ese mismo espíritu de convivencia, hermandad y espiritualidad podamos llevar bendiciones a otros países», añadió.


Rodríguez pidió que el Programa de Convivencia Democrática por la Paz y la Ley de Amnistía cumpla su objetivo en el país. «Les pido que alcemos nuestros corazones, nuestras almas profundas, por la paz, la tranquilidad de Venezuela», sentenció.

RODRÍGUEZ SOBRE EEUU

Por otra parte, Rodríguez también pidió oraciones por mantener unas buenas relaciones con Estados Unidos. «Que sean de convivencia, respeto y cooperación», añadió la presidenta, quien volvió a pedir que levanten todas las sanciones.

«Que Venezuela sea libre de sanciones y nuestro pueblo pueda florecer. Que el país y su economía pueda respirar. Donde la prosperidad alcance a los más humildes», agregó Rodríguez en su alocución.

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Rodríguez sostuvo que las relaciones con Estados Unidos deben transitar un camino en el que la «legalidad» y el «respeto profundo» sean la base. Así pues, espera que se mantenga «la independencia de Venezuela».

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