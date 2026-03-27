Esta es la lista de nuevos candidatos para la Defensoría y Fiscalía: se postularon en la prórroga de 48 horas

La Asamblea Nacional dio una prórroga en el periodo de postulaciones para los cargos de la Defensoría del Pueblo y la Fiscalía General. Una veintena de personas presentaron su candidatura, la mayoría para el primer puesto.

El Comité de Postulaciones de la Asamblea Nacional presentó este viernes los detalles de la prórroga de 48 horas. En tal sentido, brindó el listado de los nuevos candidatos que serán evaluados por el Parlamento.

Destaca especialmente que 18 ciudadanos se presentaron para la Defensoría del Pueblo. Entre ellos se encuentra el Vladímir Villegas, la abogada Eglée González Lobato y la exdiputada Marialbert Barrios.

CANDIDATOS A LA DEFENSORÍA

Luis Daniel Álvarez Venegas

Marialbert Juliana Barrios Slother

Fernando Javier Bello Salas

Jelitza Coromoto Bravo Rojas

Luis Constantini Pineda

Eglée González Lobato

Carlos José Granadillo Sierra

Javier Alejandro Herrera Montiel

Juan Carlos Laya Peñaranda

Moises Alejandro Martínez Fuenmayor

Gabriel Emilio Pérez Ramírez

Robinson Zapata Taborda

Doriani del Valle Rodríguez Herrera

Aleida Rosa Rojas

José Gregorio de los Ángeles Silva Bocaney

Edgardo Alfonso Toro Carreño

Mario Vegas Rodríguez

Vladímir Villegas Poljak

CANDIDATOS A FISCALÍA

Por otra parte, el cargo de Fiscalía General no tuvo tantas nuevas candidaturas como la Defensoría del Pueblo. En este caso, tan solo hubo tres ciudadanos que se postularon para encabezar el Ministerio Público. Son los siguientes:

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Joel Dario Altuve Patiño

Luis Wilfredo Betancourt Zurita

Robinson Zapata Taborda

Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, propuso el martes la prórroga para alcanzar el «consenso absoluto» en la designación de los ciudadanos que encabezarán el Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo.