Esta es la lista de nuevos candidatos para la Defensoría y Fiscalía: se postularon en la prórroga de 48 horas

La Asamblea Nacional dio una prórroga en el periodo de postulaciones para los cargos de la Defensoría del Pueblo y la Fiscalía General. Una veintena de personas presentaron su candidatura, la mayoría para el primer puesto.
El Comité de Postulaciones de la Asamblea Nacional presentó este viernes los detalles de la prórroga de 48 horas. En tal sentido, brindó el listado de los nuevos candidatos que serán evaluados por el Parlamento.
Destaca especialmente que 18 ciudadanos se presentaron para la Defensoría del Pueblo. Entre ellos se encuentra el Vladímir Villegas, la abogada Eglée González Lobato y la exdiputada Marialbert Barrios.
CANDIDATOS A LA DEFENSORÍA
- Luis Daniel Álvarez Venegas
- Marialbert Juliana Barrios Slother
- Fernando Javier Bello Salas
- Jelitza Coromoto Bravo Rojas
- Luis Constantini Pineda
- Eglée González Lobato
- Carlos José Granadillo Sierra
- Javier Alejandro Herrera Montiel
- Juan Carlos Laya Peñaranda
- Moises Alejandro Martínez Fuenmayor
- Gabriel Emilio Pérez Ramírez
- Robinson Zapata Taborda
- Doriani del Valle Rodríguez Herrera
- Aleida Rosa Rojas
- José Gregorio de los Ángeles Silva Bocaney
- Edgardo Alfonso Toro Carreño
- Mario Vegas Rodríguez
- Vladímir Villegas Poljak
CANDIDATOS A FISCALÍA
Por otra parte, el cargo de Fiscalía General no tuvo tantas nuevas candidaturas como la Defensoría del Pueblo. En este caso, tan solo hubo tres ciudadanos que se postularon para encabezar el Ministerio Público. Son los siguientes:
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- Joel Dario Altuve Patiño
- Luis Wilfredo Betancourt Zurita
- Robinson Zapata Taborda
Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, propuso el martes la prórroga para alcanzar el «consenso absoluto» en la designación de los ciudadanos que encabezarán el Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo.