EN VIDEO: Delcy Rodríguez pide que «los jóvenes que se fueron, regresen» para desarrollar el país

El presidente encargado, Delcy Rodríguez, pidió este jueves que los jóvenes migrantes regresen al país y usen su talento para «desarrollar el país», en medio de las perspectivas de recuperación económica.

Rodríguez encabezó la clausura del II Congreso Internacional de Emprendedores Venezuela Tech Week 2026. Durante su alocución, hizo un llamado a los millones de migrantes venezolanos.

«¿Qué queremos en Venezuela? Que los jóvenes que se fueron regresen, aporten desde sus talentos, conocimientos y experiencias para desarrollar el país», indicó Rodríguez.

Las declaraciones de la mandataria recordaron a los del presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, quien también pidió el retorno de la población migrante. «Supéralo, perdónanos y vente», dijo hace unos días.

PORTAL «RENACE VENEZUELA»

Rodríguez envió el mensaje en el marco del lanzamiento del portal Renace Venezuela. Según expuso la propia mandataria, será una plataforma en donde los jóvenes podrá registrarse para desarrollar distintas áreas.

«Que podamos llamar a todos los jóvenes venezolanos que están en el país o están fuera del país que se registren en este portal en distintas áreas de interés y desarrollo de su talento», añadió Rodríguez.

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#14May | Delcy Rodríguez: «¿Qué queremos en Venezuela? Que los jóvenes que se fueron regresen, aporten desde sus talentos y conocimientos a desarrollar el país» Video: VTV pic.twitter.com/Y5o7PlLG7p — Caraota Digital (@CaraotaDigital) May 14, 2026



La mandataria detalló que buscan emprendedores, pero también trabajadores para los sectores de «ingeniería, salud, agro y alimentos, finanzas, tecnología, turismo, educación, comunicación, energía y salud».

Rodríguez aseguró que el «ecosistema» del país es la «esperanza» y el «futuro», alegando que hay dos millones de emprendedores en el programa Emprender Juntos. Según la mandataria, han recibido financiamiento superior a los 1.100 millones de dólares.