EN VIDEO: Delcy Rodríguez encabezó firma de memorándum con British Petroleum, incluirá la exploración de gas costa afuera

La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, firmó un memorándum de entendimiento con la empresa británica British Petroleum (BP) para trabajar en Venezuela.

«Quiero felicitar la suscripción de este memorándum de entendimiento para la exploración de gas costa afuera», dijo.

Asimismo, aseguró que la petrolera tendrá una oficina en Venezuela y será dirigida por una venezolana.

«El regreso de British Petroleum a Venezuela tiene importantes áreas de trabajo. Y es una muestra clara del futuro que queremos marcar para Venezuela y las relaciones energéticas internacionales. Que sean relaciones de respeto, de una cooperación basada en ganar-ganar y beneficios compartidos», dijo.

Rodríguez sostuvo que lo que están haciendo en la agenda energética es para el bienestar del pueblo venezolano.

«Hemos creado dos fondos soberanos para que todos los ingresos por estas alianzas que estamos firmando y que van a tener frutos en el futuro próximo sea para el bienestar de los trabajadores, la protección social del pueblo: en salud, educación, vivienda, alimentación y para el desarrollo de infraestructura vital en el país para electricidad, agua y vialidad», comentó.

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Delcy Rodríguez agradeció a British Petroleum por sumarse a estas iniciativas y pueda aportar en estas relaciones de cooperación.