EN VIDEO: Delcy Rodríguez dice que el «pueblo organizado» evitará que «los extremistas asalten el poder»

La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, aseguró este miércoles que los «extremistas» no podrá «asaltar» el poder en el país, alegando que «el pueblo organizado» evitará que estos sectores alcancen sus objetivos.

Rodríguez encabezó una actividad desde la ciudad de El Tigre, en el estado Anzoátegui. Durante su alocución, la mandataria afirmó que «los consejos comunales se han instituido como el verdadero poder político de Venezuela».

«Si los extremistas quisieran algún día asaltar el poder político, yo sé que la muralla que van a encontrar es el poder del pueblo organizado. ¡Es el poder comunal! Y por eso tenemos plena confianza», acotó la mandataria encargada.

De igual forma, insistió en que «la democracia participativa y protagónica» es una «realidad». «Les agradezco a ustedes, comunas, consejos comunales, que se han instituido como el verdadero poder político de Venezuela», agregó.

«UNIÓN NACIONAL»

Para Rodríguez, en este escenario se vuelve «fundamental la unión nacional» entre todos los sectores de la sociedad. Las comunas son el «poder político y democracia afianzada en nuestra patria», afirmó.

«Queridos comuneros, comuneras, no se trata de una persona, se trata de lo que somos capaces cuando estamos unidos. Se trata de lo que somos capaces cuando nos organizamos», agregó Rodríguez.

#27May | Delcy Rodríguez: «Sí los extremistas quisieran algún día asaltar el poder político, la muralla que van a encontrar es el poder del pueblo organizado» Video: VTV pic.twitter.com/AfT9pIwpWp — Caraota Digital (@CaraotaDigital) May 27, 2026



La mandataria concluyó llamando a participar el próximo 12 de julo en la segunda consulta de proyectos, convocada por el gobierno nacional. «Va a tener el apoyo descomunal del pueblo venezolano», aseguró.

Este mismo miércoles, Rodríguez llamó a diversificar la economía y exportar productos externos a la industria petrolera. Según la mandataria, se trata de una «fórmula» para «generar más empleo e ingreso de divisas al país».