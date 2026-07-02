EN VIDEO: Delcy Rodríguez condecoró con la medalla ‘Héroes de Venezuela’ a rescatistas de Italia y Suiza

La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, condecoró la noche de este miércoles con la medalla Héroes de Venezuela en su segunda clase a las delegaciones de rescatistas de Italia y Suiza que participaron en las labores de salvamento tras los terremotos.

La mandataria también condecoró a perros rescatistas y entregó a los embajadores de ambos países cartas de agradecimiento para la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, y para el presidente suizo, Guy Parmelin.

«El duelo que está en nuestros corazones hoy se convierte en gratitud», expresó.

#EnVideo📹| Presidente (E) de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, condecoró con la medalla 🥇 Héroes Caninos de Venezuela a los perros 🐕 rescatistas que, junto a sus guías, participaron en operaciones especializadas para localizar y salvar personas en zonas… pic.twitter.com/av1NTulPIU — VTV CANAL 8 (@VTVcanal8) July 2, 2026

Asimismo, Delcy Rodríguez anunció que las labores de búsqueda y rescate de supervivientes continúan en el país.

«Tenemos esperanza y fe», dijo en el acto transmitido por Venezolana de Televisión (VTV).

#EnVideo📹 La presidenta (E) de la República, Delcy Rodríguez, dirigió el acto de condecoración con la medalla «Héroes de Venezuela» en su Segunda Clase a los grupos de rescate internacionales provenientes de Suiza e Italia, en reconocimiento a su arduo y valiente trabajo en… pic.twitter.com/OPWHKCCuKb — VTV CANAL 8 (@VTVcanal8) July 2, 2026

Rodríguez aseguró que el país vive «una de las peores tragedias naturales que haya conocido en su historia» y expresó su agradecimiento a los expertos de 31 naciones que han ido a Venezuela a «socorrer y dar vida».

LOS RESCATISTAS EN VENEZUELA

Por su parte, Ciro Bolognese, líder del equipo italiano, señaló que su grupo trató de estar en Venezuela «lo más pronto posible» y que lucharon para que sus «esfuerzos fueran al menos útiles para mantener la esperanza».

«Nunca olvidaremos esta experiencia, (…) llevaremos a Venezuela dentro de nuestro corazón por siempre», acotó Bolognese.

Mientras, Sebastian Eugster, líder del equipo de rescate Swiss Rescue, apuntó que Suiza «va a mantener su presencia» en el país.