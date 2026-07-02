Venezuela

EN VIDEO: Delcy Rodríguez condecoró con la medalla ‘Héroes de Venezuela’ a rescatistas de Italia y Suiza

Kharelys Mendez
Kharelys Mendez
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La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, condecoró la noche de este miércoles con la medalla Héroes de Venezuela en su segunda clase a las delegaciones de rescatistas de Italia y Suiza que participaron en las labores de salvamento tras los terremotos.

La mandataria también condecoró a perros rescatistas y entregó a los embajadores de ambos países cartas de agradecimiento para la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, y para el presidente suizo, Guy Parmelin.

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«El duelo que está en nuestros corazones hoy se convierte en gratitud», expresó.

Asimismo, Delcy Rodríguez anunció que las labores de búsqueda y rescate de supervivientes continúan en el país.

«Tenemos esperanza y fe», dijo en el acto transmitido por Venezolana de Televisión (VTV).

Rodríguez aseguró que el país vive «una de las peores tragedias naturales que haya conocido en su historia» y expresó su agradecimiento a los expertos de 31 naciones que han ido a Venezuela a «socorrer y dar vida».

LOS RESCATISTAS EN VENEZUELA 

Por su parte, Ciro Bolognese, líder del equipo italiano, señaló que su grupo trató de estar en Venezuela «lo más pronto posible» y que lucharon para que sus «esfuerzos fueran al menos útiles para mantener la esperanza».

«Nunca olvidaremos esta experiencia, (…) llevaremos a Venezuela dentro de nuestro corazón por siempre», acotó Bolognese.

Mientras, Sebastian Eugster, líder del equipo de rescate Swiss Rescue, apuntó que Suiza «va a mantener su presencia» en el país.

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