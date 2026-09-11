EN VIDEO: Defensa de Tareck El Aissami denunció que lleva casi dos semanas «desaparecido»

La defensa del exministro y exgobernador Tareck El Aissami denunció formalmente este jueves la «desaparición forzada» del exfuncionario, luego de precisar que se desconoce su paradero desde el pasado 29 de agosto, fecha en que a su esposa le negaron el acceso en el centro penitenciario del Rodeo I «sin justificación alguna».

Ante la falta de respuestas, los juristas señalaron en un video que han acudido a múltiples centros de reclusión sin lograr ubicarlo. Esta opacidad ha encendido las alarmas sobre su «integridad física, el respeto a los derechos humanos y el debido proceso legal».

La situación resulta especialmente crítica, alegan, debido a que el imputado padece patologías de gravedad que demandan asistencia médica especializada, condición que se vulnera tras la interrupción de las visitas familiares y legales.

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La abogada Mercedes Berthé cuestionó severamente la actuación de los organismos de seguridad e hizo una exigencia pública directa: «Debe cesar la desaparición forzada de Tareck El Aissami. Se está actuando en contra del mandato constitucional».

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El Aissami permanece bajo custodia estatal por su presunta vinculación en el caso de corrupción Pdvsa-Cripto. Este juicio, que salpica a decenas de procesados, acumula severas críticas por constantes diferimientos y anomalías en el trámite judicial.

CARGOS EN SU CONTRA

Tareck El Aissami enfrenta una larga lista de delitos, entre ellos traición a la patria y legitimación de capitales. Por este caso también fueron detenidos Simón Alejandro Zerpa y el empresario Samark José López, imputados por los delitos de «apropiación o distracción del patrimonio público, alardeamiento o valimiento de relaciones o influencias y asociación».

Según señaló en su momento el fiscal general Tarek William Saab, los procesados usaban «sus cargos para realizar operaciones petroleras ilegales mediante la asignación de cargas de crudo, sin ningún tipo de control administrativo ni garantías, incumpliendo con las normativas de contratación de Pdvsa».

Una vez comercializado este crudo, no realizaban los pagos correspondientes a la estatal petrolera.