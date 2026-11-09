EN VIDEO: Damnificados en La Guaira sufrieron los estragos tras intensas lluvias, algunas carpas salieron volando y otras se inundaron

Las personas que quedaron sin hogar en La Guaira vivieron una noche para el olvido después de que las lluvias y los fuertes vientos registrados este fin de semana derribaran varias de las carpas donde están viviendo desde el pasado 24 de junio.

Los vecinos señalaron que han atravesado una situación especialmente difícil en los últimos días debido a las lluvias en el estacionamiento del bloque 2 de La Páez, en el estado La Guaira.

Los vecinos han denunciado que hasta el momento no han tenido una respuesta oportuna por parte de las autoridades. En este sentido cuestionaron los trámites que deben realizar para acceder a una vivienda.

«Necesitamos una solución habitacional ya, basta de tantos trámites engorrosos y burocráticos para adquirir una vivienda», reclamaron los afectados.

En los videos que han circulado en redes sociales se puede ver que muchas personas tuvieron que salir en plena lluvia para agarrar las carpas e impedir que salieran volando.

No obstante, a pesar de sus esfuerzos, señalaron que algunas sí se fueron con el viento, mientras que otras se inundaron por dentro.