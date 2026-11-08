«No se pudo explicar ni argumentar los resultados»: El dardo de Elías Jaua sobre las elecciones del 28 de julio del 2024

El exvicepresidente Ejecutivo y exministro de Educación, Elías Jaua, fijó posición en relación con las elecciones presidenciales del 28 de julio del 2024 y admitió que los resultados emitidos por el Consejo Nacional Electoral (CNE) no tuvieron sustento.

“El 28 de julio se presentó una situación en la cual no se pudo explicar ni argumentar finalmente los resultados finales de ese proceso”, aseveró Jaua, durante una entrevista con el medio digital El Informador.

Agregó que a pesar de las versiones oficiales que validaron el triunfo de Nicolás Maduro, las mismas “generaron y generan todavía muchas dudas” entre los venezolanos. Sin embargo, manifestó: “Yo no te puedo decir quién debió asumir la presidencia”.

En este sentido, Jaua dijo que es urgente contar con mecanismos electorales confiables que impidan la repetición de estos escenarios.

Abogó para que haya un acuerdo entre las fuerzas políticas que se comprometan a reconocer los resultados electorales, gane quien gane. “Y permitir que el que gane pueda gobernar con estabilidad, con paz, sin violencia, sin sabotaje, en función del bienestar de la población venezolano”.

El PAPEL ANTE EEUU

Elías Jaua también se pronunció acerca de la nueva relación entre Estados Unidos y Venezuela, desde el 3 de enero. Dijo estar preocupado ante la pérdida de autonomía política.

Por ello calificó las acciones y presiones de Donald Trump como un “malandreo” y un atropello directo a la soberanía nacional.

Para finalizar, el exfuncionario dijo estar preocupado por las próximas elecciones en Venezuela, la cuales, considera que se concretarían “cuando Trump quiera”.