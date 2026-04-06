VIDEOS VIRALES: Concierto en ‘piscina de Guanare’ terminó en medio de una trifulca, «se están lanzando agua, botellas»

Miles de turistas visitaron la «piscina más grande de Latinoamérica» en la ciudad de Guanare, en el estado Portuguesa, durante esta Semana Santa. Sin embargo, un concierto que se hizo en el lugar se vio marcado por caos y peleas.

La Gobernación de Portuguesa informó que unas 150.000 personas acudieron a la piscina, ubicada en Los Arroyos de Agua Blanca. En redes sociales circularon videos de bañistas y turistas en esta zona.

A pesar de que hubo una gran cantidad de visitantes, el medio regional Portuguesa Reporta afirmó que se dieron desórdenes durante un concierto que se hizo en las inmediaciones de la piscina. En tal sentido, se registraron varios incidentes este fin de semana.

Uno de los casos más virales fue el que se dio durante el concierto el cantante Jean Carlos Centeno, en las inmediaciones de la curiosa piscina. Mientras que estaba en el escenario, el artista se percató de incidentes entre la audiencia.

«Se están lanzando agua, botellas, así sean de plástico… Continúan así y les digo ‘hasta luego’», dijo el cantante. De acuerdo a los testigos, el artista se retiró poco después.

MÁS INCIDENTES CERCA DE LA PISCINA

El incidente en el concierto de Centeno fue un caso aislado. Otro disturbio ocurrió en uno de los autobuses que puso a la disposición la Gobernación para trasladar a los bañistas desde el centro de Guanare a la piscina.

En un video se aprecia que varias personas protagonizaron una pelea en uno de estos autobuses luego del concierto. Incluso, los sujetos bajaron de la unidad y continuaron con el conflicto en medio de la calle.

Hay reportes extraoficiales de algunas personas fueron detenidas. No obstante, las autoridades no han confirmado o desmentido estas versiones.

En el concierto también participaron artistas como Miguel Moli, Las Chicas del Can y Nelson Velázquez. Este paseo turístico, llamado Los Caciques, contó con una capacidad de 50 millones de litros de agua y recibió a miles de personas.