EN VIDEO: Controlaron conato de incendio en la sede del CNE en Caracas, esto habría iniciado el fuego

Este martes en horas de la noche se registró un incendio en las inmediaciones de la sede principal del Consejo Nacional Electoral (CNE), ubicada en Plaza Caracas.

En imágenes divulgadas en redes sociales se puede ver como pasadas las 10 de la noche el fuego empezó a arder en el lugar.

De inmediato las personas presentes empezaron a luchar contra las llamas con extinguidores, al tiempo que dieron aviso a los Bomberos de Caracas.

La noche de este Martes Se registró un incendio en las inmediaciones del CNE (Plaza Caracas), presuntamente «causado» por un cortocircuito. Comisiones de la GNB y la policía lograron controlar la situación mientras se esperaba la llegada de los bomberos pic.twitter.com/SbdVwDtcXL — NOTIDIARIO_GC (@guarenasciudad) January 28, 2026

En algunas imágenes se puede apreciar humo saliendo de algunas ventanas y siendo atendido en un primer momento por trabajadores y funcionarios militares.

LEA TAMBIÉN: DELCY RODRÍGUEZ ANUNCIA DESBLOQUEO DE ACTIVOS VENEZOLANOS EN EEUU TRAS DIÁLOGO CON TRUMP

Gracias a la alerta temprana al cabo de unos minutos arribaron los Bomberos de Caracas al sitio y apagaron el fuego, evitando así que se propagara por las instalaciones.

Según reportes oficiales, el siniestro se produjo en el compresor de un sistema de aire acondicionado debido a una presunta sobrecarga de trabajo en el equipo.

Tras sofocar el foco principal, los funcionarios permanecieron en el sitio para realizar maniobras de refrescamiento para disipar el calor acumulado y garantizar que no se produjera un nuevo incendio.

Las autoridades anunciaron que iniciarán una investigación para confirmar las causas exactas de este evento y evaluar las condiciones de la instalación eléctrica.

Además, señalaron que el incidente no dejó heridos ni daños materiales de gravedad.