EN VIDEO: Construirán un muro de contención en Guárico para prevenir inundaciones en los Esteros de Camaguán

El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, anunció este miércoles la construcción de un muro en el estado Guárico, con el objetivo de evitar la inundación de zonas agrícolas.

Rodríguez encabezó una actividad en Guárico, en el marco de la segunda fase de la «peregrinación» por el fin de las sanciones. Durante su alocución, reveló un proyecto para contener las inundaciones en los Esteros de Camaguán, una zona protegida.

«Quiero anunciar que cuente el pueblo de Guárico con el muro para los Esteros de Camaguán, para evitar que se desborden esos esteros y que afecten la siembra y las casas de la gente», indicó.

Rodríguez aseguró que habló con el vicepresidente sectorial de Obras Públicas y Servicios, Juan José Ramírez, y este dio el visto bueno para la construcción. Sin embargo, no reveló mayores detalles sobre el proyecto.

«Esa tierra tan bella contará con su muro para que la gente pueda estar tranquila en los días de lluvia. Acompáñenos en la construcción de la Venezuela del futuro y de su prosperidad», agregó Rodríguez.

OBRAS EN VIALIDAD

Rodríguez también aseguró que se destinarán más de 25.000 toneladas de asfalto a Guárico. Según el diputado oficialista, los recursos serán usados en obras de vialidad en la entidad para garantizar la movilidad de los productos agrícolas.

«La ministra de Transporte, Jacqueline Faría, ya me estaba dando 5.000 toneladas de asfalto y cuando llegamos aquí ya llegamos a 25.000 toneladas», señaló Rodríguez, quien destacó la producción de maíz y arroz en la entidad.

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Por otra parte, Rodríguez sostuvo que «se acabó eso de traigan a las masas». Ahora, de acuerdo al parlamentario, las autoridades buscarán acercarse a las «catacumbas, plazas, barrios y comunas» para «hablar directamente con la gente».