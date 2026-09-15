EN VIDEO: Ciudadano denunció que no recibían sus billetes de 20 bolívares en Maracaibo y la Sundde fiscalizó la frutería

Autoridades municipales y la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos (Sundde) instaron a este martes a los comerciantes a recibir billetes de todas las denominaciones, tras atender una denuncia en Maracaibo, estado Zulia.

La Dirección de Seguridad Ciudadana de Maracaibo informó en sus redes sociales sobre este caso. Funcionarios de la Sundde, acompañados por policías municipales, acudieron a una frutería de la urbanización El Pinar luego de la viralización de un video.

En las imágenes se aprecia que un hombre de tercera edad no pudo pagar unos productos, puesto que el personal de la frutería no aceptó billetes de 20 bolívares. La víctima presentó una denuncia ante las autoridades municipales y el Sundde.

«En el sitio se constató la negativa del establecimiento a recibir billetes de 20 bolívares, procediendo a orientar a los encargados y aplicar las medidas legalmente correspondientes», apuntó.

LOS BILLETES DEBEN SER RECIBIDOS

Tras la intervención de las autoridades, el propietario de la frutería envió unas disculpas al cliente afectado. De igual forma, recomendó a «todos los comerciantes a recibir la moneda oficial» y los billetes de todas las denominaciones autorizadas.

«Reiteramos que ningún comercio puede negarse a aceptar las denominaciones del cono monetario legalmente emitido por el Banco Central de Venezuela (BCV)», afirmaron las autoridades municipales.

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Desde la Secretaría de Seguridad Ciudadana aseguraron que permanecerán desplegados en Maracaibo para «defender los derechos del consumidor y garantizar el cumplimiento estricto de las normas vigentes».