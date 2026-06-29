EN VIDEO: Cantante René Velazco pidió llevar maquinaria a edificio de La Guaira para rescatar a actriz Yorgelis Delgado

Por segundo día consecutivo, el cantante y productor musical René Velazco pidió la presencia de maquinaria pesada para rescatar a la actriz Yorgelis Delgado, su madre y demás vecinos que aún estarían con vida bajo los escombros del edificio Coral Beach en La Guaira.

«De parte de la familia de Yorgelis, su hermana y su hija, están sumamente agradecidas por la difusión del video que hicimos ayer solicitando presencia en el edificio Coral Beach en La Guaira, pero lamentablemente y a pesar de toda la gente que asistió, incluso estuvieron rescatistas que envió el presidente Bukele, al cual le agradezco muchísimo la atención, todavía se está necesitando maquinaria pesada para poder levantar escombros, placas y paredes que están caídas», indicó.

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«Sin eso va a ser muy difícil rescatar, no solamente a Yorgelis, sino a muchas otras personas. He estado conversando con muchos vecinos del edificio y están pasando por lo mismo, así como muchas otras personas en La Guaira», acotó.

Por lo cual reiteró el llamado a quien pueda ayudar. «Vuelvo y les pido que nos ayuden a difundir este video. Necesitamos es maquinaria pesada para el edificio Coral Beach».