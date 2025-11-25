Venezuela

EN VIDEO: Camión cayó de una chalana mientras lo trasladaban en el paso La Negra en Guárico, así lograron rescatarlo

Angel David Quintero
Por Angel David Quintero
2 Min de Lectura
2 Min de Lectura

Un camión se volcó dentro de una chalana mientras lo trasladaban debido a la ausencia de un puente operativo en el paso La Negra, límite entre los estados Guárico y Apure.

Los hechos ocurrieron durante la tarde de este lunes, 24 de noviembre. En un video divulgado por diferentes usuarios en redes sociales se puede observar el momento en el que un camión tipo cava queda ladeado tras voltearse una de las embarcaciones tipo canoa de gran tamaño utilizadas para cruzar vehículos y pasajeros.

En el clip se puede ver cómo con ayuda de maquinaria pesada y con colaboración de las personas en el lugar, lograron remolcar el camión desde las profundidades del río hasta tierra firme.

LEA TAMBIÉN: IATA: LÍNEAS QUE SUSPENDIERON VUELOS AL PAÍS SON LAS QUE PERDERÍAN DERECHO DE TRÁFICO

Desde hace semanas, los transportistas tienen que usar este medio de transporte para trasladar sus vehículos pesados debido a la falta de una vía definitiva. No obstante, eso ha aumentado considerablemente el riesgo de accidentes, debido a la falta de medidas de seguridad.

Cabe recordar que recientemente otro camión estuvo a punto de caer al agua a causa de un accidente similar, incluso a bordo de una chalana de mayor estabilidad.

Varios medios reportaron que el camión involucrado en este incidente pertenecería a una reconocida cadena de farmacias.

