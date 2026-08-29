EN VIDEO: Bloque Antiimperialista protestó este 29Ago en Caracas contra el acuerdo petrolero firmado con EEUU

El Bloque Antiimperialista, conformado por simpatizantes de izquierda, protestó este sábado en la avenida Universidad, a la altura de La Hoyada, en Caracas, para rechazar el acuerdo petrolero alcanzado por el gobierno de Delcy Rodríguez con EEUU.

De acuerdo con el reporte del periodista Robert Lobo, los manifestantes señalaron que ese convenio debió consultarse con el país antes de concretarse.

Durante la protesta, el comunicador Oswaldo Rivero, conocido como ‘Cabeza e’ Mango’, cuestionó si tras este acuerdo se financiarán las guerras «con el petróleo venezolano».

A pesar del acuerdo, dijo que el legado de Hugo Chávez «se mantiene más vivo que nunca». «Está presente en las luchas del pueblo, de la liberación del mundo. Está en la lucha del pueblo, donde falta el agua, donde falte la luz, en los bombardeos de Gaza. Ahora tratan de borrar a Hugo Chávez y a Simón Bolívar», acotó.

Rivero también aseveró que se está «violentando la Constitución» desde que se firmó en enero un acuerdo de hidrocarburos con EEUU.

#AHORA Chavismo radical protesta en el centro de Caracas pic.twitter.com/yGxgmiqYJr — Robert Lobo (@RobertLobo_) August 29, 2026

«TENEMOS DIFERENCIAS CON DELCY»

Otro protestante afirmó: «No estamos contra Delcy Rodríguez, pero sí tenemos diferencias».

«Hay cuestiones en las que el pueblo no está de acuerdo. En ningún momento nos manifestamos en contra de Delcy Rodríguez, sino que hay diferencias, ¿entiendes? No estamos en contra de la Constitución Nacional, sino a favor de ella. El único enemigo común es el imperio; el gobierno bolivariano no es nuestro enemigo. Pero sí podemos hacer crítica como pueblo soberano, eso es una cuestión constitucional», dijo.

Luego, esta persona señaló lo siguiente: «Entonces no estamos de acuerdo, y mucho menos podemos estar de acuerdo con que nos estén robando el petróleo y haciendo acuerdos, valga la redundancia, que no están enmarcados en la Constitución Nacional. Por eso pedimos que se consulte al pueblo. Solo el pueblo, mediante una consulta, puede decidir si eso se da o no se da, porque todo debe estar de acuerdo con la Constitución».

En la acción de calle, el Bloque Antiimperialista también aprovechó para exigir la liberación de Nicolás Maduro y Cilia Flores. Igualmente, repudiaron la presencia de los gobiernos de Israel y EEUU.

Oswaldo Rivero -'cabeza de mango'- estuvo en la protesta antiimperialista en Caracas de hoy #29ago Pide q se conozcan los detalles del mega acuerdo petrolero Trump-Rodriguez.

Cuestiona q se estén quitando las imágenes de Chávez y Bolívar. Dice que el legado de Chávez sigue vivo pic.twitter.com/1f1rbWCyWV — Robert Lobo (@RobertLobo_) August 29, 2026

ACUERDO ENTRE EEUU Y VENEZUELA

El viernes 28 de agosto de 2026, las autoridades de Estados Unidos y Venezuela firmaron un acuerdo petrolero que otorga a Washington el control mayoritario sobre más de 65.000 millones de barriles de reservas probadas en territorio venezolano.

Dicho convenio contempla una concesión de hasta 100 años para la explotación de campos petroleros, estructurada para garantizar a la parte estadounidense el 55% de la producción de la nueva entidad privada operativa, participación accionaria directa y el acceso a la compra de crudo a precio de costo.

"No estamos contra Delcy Rodríguez pero si tenemos diferencias", dice uno de los manifestantes. Señala que ese acuerdo petrolero ha debido consultarse con los venezolanos. pic.twitter.com/Ng5a3vDx05 — Robert Lobo (@RobertLobo_) August 29, 2026

El proyecto prevé atraer cerca de 100.000 millones de dólares en inversión privada para la infraestructura y reactivación de pozos, sin generar costos directos para los contribuyentes estadounidenses.

Por su parte, el gobierno venezolano confirmó el acuerdo destacando que la entrada de operadores internacionales privados permitirá elevar sustancialmente la capacidad de extracción y producción del país.