La dura advertencia del secretario de Guerra de EEUU en medio de elevadas tensiones con Venezuela

Por Jhoan Melendez
3 Min de Lectura
Secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth / Archivo.

El secretario de Guerra de EEUU, Pete Hegseth, advirtió la noche del viernes que continuarán exterminando a «narcoterroristas», un pronunciamiento que ocurre en medio de las elevadas tensiones con Venezuela.

En su perfil de X (Twitter), Hegseth indicó que «apenas» han comenzado a acabar con quienes trafiquen droga.

«Apenas hemos comenzado a matar a narcoterroristas», fueron las palabras del secretario de Guerra estadounidense. Hegseth fue tajante y optó por no dar más detalles del hecho.

EL AVISO DE TRUMP

La advertencia del secretario de Guerra de EE. UU. ocurre un día después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, avisara que las Fuerzas Armadas «empezarán muy pronto» a «detener» a los «narcotraficantes de Venezuela» por tierra, al considerar que ya han sido un éxito las operaciones militares en el mar.

«Probablemente han notado que las personas ya no quieren entregar (las drogas) por mar, y empezaremos a detenerlos por tierra. Además, por tierra es más fácil, pero eso va a comenzar muy pronto. Les advertimos de que dejaran de enviar veneno a nuestro país», declaró Trump en una llamada de Acción de Gracias con militares.

El mandatario, quien no detalló en qué consistirían las acciones en tierra, destacó desde Florida los ataques en el Caribe y en el Pacífico, donde las fuerzas estadounidenses han matado a más de 80 personas al destruir más de 20 lanchas supuestamente ligadas al narcotráfico, en su mayoría de Venezuela, desde el 1 de septiembre.

«En semanas recientes, ustedes han estado trabajando para detener a los narcotraficantes de Venezuela, de los que hay muchos. Por supuesto, ya no hay muchos viniendo por mar», dijo el presidente a los elementos del Ejército.

LEA TAMBIÉN: VIRAL: ¿ERES ESTÚPIDA? TRUMP ESTALLÓ CONTRA REPORTERA QUE LE HIZO UNA PREGUNTA SOBRE BIDEN Y EL TIROTEO EN WASHINGTON

El jefe de Estado justificó los bombardeos al señalar que los supuestos narcotraficantes de Venezuela «están mandando su veneno a Estados Unidos, donde matan a miles de personas al año».

«Pero vamos a encargarnos de la situación. Ya estamos haciendo un montón. Casi la hemos detenido. Ya hemos detenido el 85 % (del flujo) por mar», indicó.

La llamada entre Trump y Maduro reaviva preguntas sobre el futuro de Venezuela
