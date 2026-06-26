Venezuela

EN VIDEO: Así lograron rescatar a la familia del exgrandeliga Kelvim Escobar entre los escombros en La Guaira

Angel David Quintero
Angel David Quintero
2 Min de Lectura

El exgrandeliga venezolano Kelvim Escobar informó que su familia fue rescatada entre los escombros en La Guaira.

«Aquí tienen un video de como rescataron a mi nieta y su mamá. Dios es grande», escribió.

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En el clip se puede ver como con ayuda de los vecinos, la niña logró salir a través de un pequeño orificio y atrás venía su madre, que también salió por el apoyo de todos los presentes.

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Habitantes de La Guaira urgieron la presencia de más organismos de seguridad y voluntarios, debido a que en algunas zonas siguen sin recibir ningún tipo de ayuda a pesar de que han escuchado la presencia de personas bajo los escombros.

«Mi nombre es Eduardo Vilano, tengo a mi pareja en el Conjunto Residencial Caribe, son las siete y media y no hay ni un bombero, ni un policía. Hay gente herida en el edificio, niños, mujeres atrapadas, señoras. Necesitamos que nos ayuden, es urgente. Han sacado a nueve personas vivas con las uñas. No tenemos a nadie que nos ayude, por favor. Hay mujeres embarazadas, niños de meses, de 10 años, ayúdennos por favor, no tenemos a nadie.

 

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