EN VIDEO: Así lograron rescatar a la familia del exgrandeliga Kelvim Escobar entre los escombros en La Guaira

El exgrandeliga venezolano Kelvim Escobar informó que su familia fue rescatada entre los escombros en La Guaira.

«Aquí tienen un video de como rescataron a mi nieta y su mamá. Dios es grande», escribió.

En el clip se puede ver como con ayuda de los vecinos, la niña logró salir a través de un pequeño orificio y atrás venía su madre, que también salió por el apoyo de todos los presentes.

Habitantes de La Guaira urgieron la presencia de más organismos de seguridad y voluntarios, debido a que en algunas zonas siguen sin recibir ningún tipo de ayuda a pesar de que han escuchado la presencia de personas bajo los escombros.

«Mi nombre es Eduardo Vilano, tengo a mi pareja en el Conjunto Residencial Caribe, son las siete y media y no hay ni un bombero, ni un policía. Hay gente herida en el edificio, niños, mujeres atrapadas, señoras. Necesitamos que nos ayuden, es urgente. Han sacado a nueve personas vivas con las uñas. No tenemos a nadie que nos ayude, por favor. Hay mujeres embarazadas, niños de meses, de 10 años, ayúdennos por favor, no tenemos a nadie.