Este viernes se llevó a cabo una emotiva despedida a Luis Enrique Savati, conocido por sus allegados como «Yoancito», el joven voluntario que murió en La Guaira mientras ayudaba a buscar cuerpos entre los escombros.

Savati falleció el miércoles por un infarto cuando colaboraba en las labores de búsqueda y recuperación de cuerpos. Dos días después de la tragedia, trascendió un video de la emotiva despedida que le dieron otros voluntarios.

El creador de contenido Jesús Castillo, que lleva varios meses documentando la situación en La Guaira, captó con su cámara el momento del homenaje. Decenas de personas se congregaron para darle un último adiós a Savati.

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«Un homenaje al cielo desde La Guaira», indicaba la breve descripción del video. En las imágenes se puede ver al vehículo forense que llevaba el cuerpo de Savati mientras que se escuchaba la melodía del Toque de Silencio.

LA MUERTE DE SAVATI

El joven de 28 años, integrante de la Fundación Máquina de Hierro, sufrió un infarto mientras estaba dentro de un túnel entre los escombros de Residencias Caribe. Sus compañeros lo encontraron desmayado.

Organismos de emergencias le brindaron primeros auxilios y Protección Civil lo trasladó hasta un centro de salud. Sin embargo, Savati sufrió un segundo infarto en el trayecto y llegó al lugar sin signos vitales.

«Se fue dejando una huella imborrable de entrega, humildad y amor por su tierra. ​Nuestras condolencias a sus familiares, amigos y a toda la familia de Máquina de Hierro», dijo Omarli Arriojas, vicepresidenta de Máquina de Hierro.

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La Fundación afirmó que Savati «estuvo en la primera línea de batalla» desde el doble terremoto del pasado 24 de junio. Colaboró en las labores de búsqueda en los OPPE 26, OPPE 27, Mansión Club Caraballeda, El Jurel y Residencias Caribe.

A más de cinco meses del doble terremoto, continúa la recuperación de cuerpos en La Guaira, la entidad más afectada. Aunque el último reporte oficial indicaba más de 6.500 fallecidos, no se han actualizado la cifras desde el 24 de junio y se desconoce la cantidad total de víctimas mortales.