La Fundación Máquina de Hierro anunció la muerte de uno de los topos voluntarios pertenecientes a sus filas que estuvo en la primera línea de rescate en La Guaira desde el primer día tras los terremotos del 24 de junio y siguió en labores de búsqueda hasta el día de su muerte.

Su nombre era Luis Enrique Savati, conocido por todos como «Yoancito», a quien hoy sus compañeros recuerdan como un luchador que siempre encabezaba las distintas operaciones de búsqueda.

«​Desde el doble terremoto del pasado 24 de junio, Yoancito estuvo en la primera línea de batalla: OPPE 26, OPPE 27, Mansión Club Caraballeda, El Jurel y Residencias Caribe», informó la fundación.

Durante meses, este valiente voluntario rescató un sin fin de cuerpos de los escombros para que muchas familias pudieran darles cristiana sepultura.

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MURIÓ EN LABORES DE BÚSQUEDA

Yoancito murió mientras realizaba labores de búsqueda dentro de un túnel en Residencia Caribe. Según se dio a conocer, sufrió un infarto en pleno túnel y sus compañeros lo encontraron desmayado.

Aunque recibió atención primaria en el lugar y Protección Civil lo trasladó de inmediato con destino a un centro asistencial, durante el camino sufrió un segundo infarto que acabó con su vida.

Omarli Arriojas, vicepresidenta de Máquina de Hierro, resaltó que era uno de los mejores muchachos del equipo.

«Se fue dejando una huella imborrable de entrega, humildad y amor por su tierra. ​Nuestras condolencias a sus familiares, amigos y a toda la familia de Máquina de Hierro», concluyó.