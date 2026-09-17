EN VIDEO: Así fue la demolición de otro de los edificios afectados por los terremotos en Tanaguarena

Este miércoles en horas de la tarde se llevó a cabo una demolición controlada en las residencias Ávila Mar en Tanaguarena, en La Guaira, debido a los graves daños que sufrieron luego de los devastadores terremotos del pasado 24 de junio.

«La tarde de este miércoles se realizó la demolición de las Residencias Ávila Mar, en Tanaguarena. Se trata del octavo procedimiento de este tipo que se ejecuta en la entidad, en estructuras fuertemente golpeadas por el doble terremoto», informó el medio Vargas Reporta, que compartió un video del momento en el que cayó el edificio en el que se aprecia que todo habría salido sin contratiempos.

Para llevar a cabo la demolición, funcionarios de distintos organismos de seguridad resguardaron la zona desde tempranas horas de la tarde. Para este jueves, 17 de septiembre, se efectuará una nueva demolición.

Con este procedimiento suman ocho las estructuras demolidas en la entidad desde el inicio de los trabajos el pasado 30 de julio.

El plan comenzó en las residencias Luisa Cáceres de Arismendi (sector Playa Grande) y continuó posteriormente con las residencias Samantha, así como los edificios Newport y San Jorge, también en Tanaguarena.