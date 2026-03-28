EN VIDEO: Así fue la concurrida reapertura de la sede principal de Vente Venezuela en Caracas este 28Mar

El partido Vente Venezuela reabrió este sábado su sede nacional en la Quinta Bejucal, situada en la zona de Altamira, Caracas, luego de que la edificación permaneciera cerrada durante más de un año debido a la persecución desatada tras los comicios del 28 de julio.

Cientos de afiliados de la organización política se reunieron frente a la sede de la tolda turquesa para celebrar el retorno a sus espacios de trabajo. En este espacio funcionaba la oficina de María Corina Machado antes de que la líder venezolana optara por la clandestinidad.

Machado debió resguardarse de las autoridades y posteriormente abandonar el país para recibir el Premio Nobel de la Paz. El evento de reapertura de la sede de Vente contó con la presencia y el liderazgo del coordinador de Organización de la agrupación, Henry Alviárez.

Alviárez encabezó el acto simbólico tras haber recuperado su libertad recientemente, luego de pasar más de un año bajo una detención arbitraria. Los seguidores acompañaron el proceso de reactivación de este centro político emblemático para la oposición.

¡Viva Venezuela! Así se encuentra nuestra sede nacional para abrir sus puertas nuevamente a todos los venezolanos. #VenteVenezuela pic.twitter.com/pIr0Y7XjJp — María Corina Machado (@MariaCorinaYA) March 28, 2026

«Por todos los que continúan presos y por todos los que aún siguen en el exilio», destacó en un video subido por Machado.

Asimismo, la líder opositora resaltó: «¡Viva Venezuela! Así se encuentra nuestra sede nacional para abrir sus puertas nuevamente a todos los venezolanos».

Vente Venezuela es una organización política que se autodefine como un movimiento liberal de ciudadanos. Asimismo, se fundó el 24 de mayo de 2012 y su principal referente y líder nacional es María Corina Machado.

La reactivación de la sede ocurre en medio de un contexto de apertura política propiciada por la participación de EEUU y tras una era marcada por la persecución y represión, punto que alcanzó su pico tras las elecciones del 28 de julio de 2024 y sus cuestionados resultados.