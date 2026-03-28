Otorgaron libertad plena al dirigente Jorge Sambrano tras excarcelación en enero, este fue su mensaje

El dirigente de Acción Democrática (AD), Jorge Sambrano, informó la noche del viernes que recibió la medida de libertad plena, luego de su excarcelación en enero después de que permaneciera más de un año detenido.

En su cuenta de Instagram, colgó un emotivo mensaje para celebrar que ya está totalmente en libertad.

«¡Libertad plena! ¡A Dios por sobre todo, gracias! Mucho que compartir. Mucho que reflexionar. ¡Mucho que transformar! Y lo haremos posible, ¡claro que sí!», manifestó Jorge Sambrano.

Quien también fuera columnista en Caraota Digital y otros medios, agregó: «Por los que están y por los que no. Por los que siguen y por los que están por venir. Por todos, y por Ciudad Bolívar y Venezuela. Seguimos sí, porque rendirse no es una opción», puntualizó.

Sambrano salió de la cárcel el pasado 12 de enero en la madrugada tras un año de detención. Tras su salida del centro de reclusión, mostró su boleta de excarcelación, levantó los brazos y se abrazó con su madre. Igualmente, frente a un pequeño grupo de personas que lo esperaba, dijo: «Viva Venezuela».

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¿CUÁNTAS PERSONAS HAN RECIBIDO LIBERTAD PLENA?

Desde la entrada en vigor de la Ley de Amnistía en febrero, un total de 8.146 personas han obtenido su libertad plena, según dijo el jueves Jorge Arreaza.

A través de un balance publicado en su cuenta de X (Twitter) este 26 de marzo, Arreaza especificó que el grupo de beneficiados se divide entre 310 ciudadanos que estaban bajo arresto por razones políticas y otros 7.836 que mantenían medidas cautelares.

En paralelo, la Asamblea Nacional decidió el pasado martes ampliar por 30 días el tiempo de funcionamiento de la comisión para la Ley de Amnistía. Esto, tras una moción presentada por Jorge Rodríguez.

«Propongo una prórroga de 30 días para que esta comisión siga funcionando con plenitud de los deberes y derechos establecidos en la Constitución y en el Reglamento de Interior y de Debate, para que continúe profundizando el proceso de convivencia democrática que ya hemos emprendido», señaló el presidente de la AN.