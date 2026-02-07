EN VIDEO: Así fue inaugurada la primera fase de un cementerio de mascotas ubicado en El Junquito

La alcaldesa de Caracas, Carmen Meléndez, realizó este viernes la inauguración de la primera fase de un cementerio de mascotas ubicado en El Junquito.

El lugar, llamado «Los columbarios Cenizo y Brazón», está dentro del Cementerio Municipal del Oeste de la mencionada parroquia caraqueña, y cuenta con «más de mil espacios, con todo para acompañar a los familiares».

«El pueblo de Caracas lo pidió, y ahora contamos con espacios dignos para dar el último adiós a nuestras queridas mascotas, que también son parte de la familia y de las comunidades», escribió la burgomaestre en su cuenta de Instagram.

«Seguimos trabajando y transformando», agregó para finalizar su publicación que estuvo acompañada de un video del evento en el que fue inaugurado.

Por su parte, en las redes sociales de Fundaecosocialismo en Caracas, también se publicó un clip con las imágenes del camposanto dispuesto para las mascotas, que son parte fundamental de las familias que las poseen.

«Este espacio nace de la necesidad de despedir con dignidad y amor, a estos seres especiales que han formado parte de nuestra familia», se puede leer en la publicación del organismo realizada en Instagram.

«Se cuenta con una capilla para la despedida, crematorio, y todos los medios necesarios para acompañar a las familias en estos momentos», añadió la fundación en su mensaje.

SEGUNDO CEMENTERIO DE MASCOTAS INAUGURADO EN EL PAÍS

Este sería apenas el segundo camposanto de mascotas en Venezuela, ya que también existe el Cementerio de Mascotas de La Mariposa, ubicado en la vía Cortada de Maturín, el cual está gestionado por Fundaplanimal.

Aparte de estos lugares especiales para enterrar o cremar a las mascotas, también se ofrecen servicios de cremación privada en Caracas y Maracay.