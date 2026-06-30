Alertaron sobre estafas sobre recaudación de fondos y bonos otorgados, esto debes saber

La Asociación Bancaria y el Instituto Venezolano de Seguros Sociales alertaron sobre diferentes modalidades de estafas que se están llevando a cabo en medio de la situación de emergencia dejada por los terremotos del 24 de junio.

La Asociación Bancaria señaló que han detectado la proliferación de canales de recaudación de fondos de origen dudoso. Por lo cual, pidió a los ciudadanos utilizar los canales de instituciones acreditadas para recibir aportes.

«Les recomendamos dirigir sus donaciones exclusivamente a organizaciones de reconocida trayectoria y solvencia moral, tales corno; instituciones benéficas, organizaciones no gubernamentales (ONG) debidamente registradas, fundaciones empresariales formalmente constituidas», indicó.

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Asimismo, exhortó a las personas a evitar donar dinero a cuentas personales, sino jurídicas. «Priorizar las transferencias hacia cuentas jurídicas, cuyos titulares sean formalmente las organizaciones recaudadoras».

«Abstenerse de realizar transferencias de fondos o transacciones mediante el sistema de Pago Móvil hacia cuentas de personas naturales (particulares), salvo que se trate de un vínculo familiar directo o titulares conocidos y con relación comprobable con el fin que se pretende ayudar», añadió.

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Además, reiteró el llamado a tomar previsiones en materia de seguridad y resguardo de datos confidenciales. «Las instituciones bancarias jamás solicitarán claves de acceso, usuarios, códigos de validación temporal (OTP) ni tipos de cuenta mediante llamadas telefónicas, mensajería instantánea o redes sociales».

«Evite interactuar con enlaces (links) sospechosos recibidos por correo electrónico o mensajería de texto que aleguen recolectar fondos, validar transferencias o gestionar subsidios. El ingreso a la banca en línea debe realizarse siempre desde las aplicaciones oficiales o directamente la dirección web del banco», acotó.

«La solidaridad es un valor fundamental de nuestra sociedad, pero debe ejercerse con seguridad. Asegurar el destino de cada aporte es la única vía para que el esfuerzo colectivo impacte positivamente en las comunidades afectadas. Instamos a la ciudadanía a denunciar cualquier irregularidad o intento de fraude a través de los canales de atención al cliente de sus respectivas entidades bancarias», sostuvo.

LOS BONOS

Por su parte, el canal de pensionados del Instituto Venezolano de Seguros Sociales advirtió que todas las promociones de bonos, créditos o cualquier otro premio en las redes sociales relacionadas con el Banco de Venezuela, Plataforma Patria y otras instituciones o empresas, son estafas.

«La asignación del bono de contingencia no requiere registro alguno por terceras personas. El enlace que está en el rectángulo rojo es para robar datos personales. Es PHISHING», indicó.

«Responda la encuesta en Plataforma Patria si es un afectado por los terremotos del 24 de junio», concluyó.