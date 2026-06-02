EN VIDEO: Asamblea Nacional autorizó viaje oficial de Delcy Rodríguez a India

La Asamblea Nacional autorizó este martes a la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, a ausentarse del territorio nacional, dando el visto bueno para el viaje oficial que tendrá hacia la India.

Rodríguez solicitó al Parlamento el permiso para salir de Venezuela y la medida fue evaluada durante la sesión ordinaria de este martes. Así lo establece el Artículo 235 de la Constitución.

Jorge Rodríguez, presidente del Parlamento, realizó la votación y esta fue aprobada por mayoría «evidente». Sin embargo, no hubo detalles oficiales sobre cuántos días se ausentará la mandataria encargada o cuál será su destino.

Cabe destacar que la Constitución establece este procedimiento si el presidente se ausentará por un periodo mayor a cinco días. Se presume que Rodríguez estará este tiempo, o más, fuera de Venezuela.

EL VIAJE A INDIA

La votación en la Asamblea Nacional se dio unas pocas horas de que el portavoz de la Cancillería de India, Randhir Jaiswal, anunciará que Rodríguez viajará al país asiático este miércoles, 3 de junio.

«La India, como saben, es un socio importante de Venezuela en las áreas de energía e inversión en el sector energético y estamos interesados ​​en explorar más oportunidades para mejorar», dijo Jaiswal.

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Según las autoridades indias, Rodríguez visitará el país para discutir la cooperación petrolera entre ambos países y el viaje se extenderá hasta el 7 junio. Estaría acompañada por los ministros de Exteriores, Economía y Finanzas, Ciencia y Tecnología, Comunicación e Información, y Transporte.

Se trata del primer viaje de Rodríguez a Asia desde que asumió la presidencia encargada. Previamente, realizó visitas a Barbados y Granada, además de asistir a la audiencia por el caso del Esequibo en la Corte Internacional de Justicia (CIJ), en Países Bajos.