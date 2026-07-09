EN VIDEO: Argui, la perrita rescatista de España, que resultó herida con una viga durante labores de búsqueda en el país

Durante las labores de rescate en La Guaira, la perrita Argui sufrió un accidente cuando una viga se clavó en su abdomen.

Afortunadamente, varios veterinarios venezolanos unieron fuerzas para salvar a esta perrita que forma parte de la Unidad de Rescate de Asturias.

La doctora Valentina Padrino, del estado Monagas, lideró el apoyo médico, mientras que el Dr. Pablo Lameda pudo suministrar varios medicamentos que tenía en el centro de acopio que lidera en Playa Grande.

Actualmente Argui se encuentra oficialmente fuera de peligro, informó el fotógrafo venezolano Ipaniza en sus redes sociales junto a imágenes del momento que atendieron a la perrita.

Los hechos ocurrieron el pasado 1 de julio, sin embargo, durante las últimas horas salió el caso a la luz.

Tras lo ocurrido, el binomio riojano formado por Francisco José Caparroso y la perra Argui, miembros de la Unidad Canina de Rescate de La Rioja, regresaron a España después de casi una semana colaborando en la localización de posibles supervivientes en Venezuela tras el doble terremoto.

Sin embargo, Argui ya había sufrido heridas en sus patas días antes. «Argui empezó a mostrar síntomas de malestar en una de sus patas traseras. No porque ella se quejase, que no lo hizo en ningún momento, pero su guía se dio cuenta que algo no iba bien», señaló la ONG de Galicia con la que ha formado equipo el binomio riojano.