EN VIDEO: Alfredo Romero pide «reconstrucción del sistema de justicia» ante evidentes falencias de la Ley de Amnistía

El director-presidente del Foro Penal, Alfredo Romero, pidió avanzar en «la reconstrucción del sistema de justicia» en el país ante las evidentes falencias presentadas por la Ley de Amnistía, la cual no ampara a todos los presos políticos que aún hay en Venezuela.

«Quiero recordar que aquí no todo se relaciona con la amnistía. Es decir, la amnistía no puede ser tampoco el todo o la nada. Es un problema del sistema de justicia», advirtió el abogado en un video publicado en sus redes sociales, donde se encuentra acompañado de algunos familiares de los detenidos de conciencia, en las afueras de la cárcel de Yare.

En este sentido, señaló que cada vez que conversan con algún familiar de los presos políticos, encuentran «casos de detenciones arbitrarias y del uso del sistema de justicia, no para el beneficio del ciudadano, sino para perseguir, para restringir el derecho a la defensa, para restringir y vulnerar el debido proceso».

NO SE LES PERMITE SU DERECHO A LA DEFENSA

Asimismo, indicó que en «la gran mayoría de los casos», a los detenidos no se les ha permitido su derecho a la defensa, imponiéndoles abogados públicos que no le prestan la debida atención a sus defendidos.

«Todos estos casos que ustedes ven aquí (dijo señalando a quienes lo acompañan en el metraje) no se les ha permitido el derecho a la defensa, no se les ha permitido a los detenidos la visita de un abogado de su escogencia. Se ha violado el debido proceso, retardo procesal y, obviamente, una privación de libertad de carácter preventivo que nunca culmina», explicó.

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Por esta razón, afirmó que no pueden considerarse a estas detenciones como preventivas, si no cumplen con los lapsos establecidos en la ley.

«Hay personas con enfermedades, como ustedes han oído varios de los testimonios que no han tenido atención médica, y eso para nosotros es fundamental que se entienda, pues, aquí necesitamos urgentemente la reinstitucionalización en Venezuela, la reconstrucción del sistema de justicia y un sistema de justicia que funcione para el ciudadano, para la protección de los derechos humanos y no como instrumento de persecución política», reiteró Romero.