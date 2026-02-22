App de Cashea sufrió «filtración de datos» tras un hackeo, esto dijeron a sus usuarios

Cashea, la reconocida aplicación de créditos venezolana, informó cerca de la medianoche del sábado que sufrió un hackeo de su sistema que devino en una «filtración de datos» que su equipo pudo atender, asegurando que la información de los usuarios no quedó comprometida.

«Queridos usuarios y aliados, queremos contarles algo con total transparencia. Hoy, 21 de febrero, detectamos una filtración de data que fue atendida por nuestro equipo técnico y especialistas en seguridad», expresó la empresa en un comunicado difundido en sus redes sociales.

Asimismo, Cashea indicó que las contraseñas y accesos de los usuarios se encuentran en resguardo.

«Lo más importante que debes saber es que las cuentas de nuestros usuarios y aliados no resultaron vulneradas. Todos tus accesos y contraseñas se mantienen protegidos», agregó la compañía crediticia.

CASHEA SE MANTIENE OPERATIVA TRAS HACKEO

Ante la duda de si la aplicación sufrió una afectación de su funcionamiento, Cashea descartó esta situación. «La app está 100% operativa. Puedes seguir comprando, pagando y usando Cashea con total normalidad. Tus planes no se detienen», prometió.

La misiva argumenta que, desde el primer momento del ciberataque, activaron «nuestros protocolos de seguridad y reforzamos las capas de protección. Tu información es nuestra prioridad. Y nuestra responsabilidad es hablarte siempre con claridad».

«Gracias por tu confianza. Seguiremos informando con la misma transparencia que esperas siempre de nosotros», concluyó el escrito.