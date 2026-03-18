Venezuela

En la Isla de Margarita esperan el regreso de importantes cruceros, esto reveló la Cámara de Turismo

Carlos Ramiro Chacín
Por Carlos Ramiro Chacín
3 Min de Lectura
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El presidente de la Cámara de Turismo de Nueva Esparta, Antonio De Abreu, afirmó este martes que esperan el pronto regreso de cruceros a la isla de Margarita, lo que potenciaría el sector turístico de la entidad.

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La gigante naviera italiana MSC Cruceros incluyó a Margarita en la lista de destinos. Ante este escenario, De Abreu consideró que se trata de un avance para la isla, aunque esperan que más navíos visiten la Perla del Caribe.

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«La empresa de cruceros MSC hizo mención de la isla de Margarita en su página web en Estados Unidos. Esto quiere decir que hay un avance importante para la posibilidad de la llegada de cruceros pronto», apuntó De Abreu a Unión Radio.

El gremialista precisó que los cruceros podrían comenzar a visitar Margarita en los próximos meses o, a más tardar, en 2027. Se espera que otras navieras se sumen a MSC y comiencen a visitar Nueva Esparta.

La naviera destacó las playas de Margarita. Foto: cortesía

De igual forma, el sector recordó que Margarita no es el único centro turístico de Nueva Esparta. Desde la Cámara de Turismo también señalaron a la isla de Coche, que ofrecen importantes atractivos para los cruceros.

CRUCEROS A MARGARITA

La última vez que un crucero atracó en el puerto internacional de Guamache, en Margarita. Varios años después, la empresa MSC agregó a la isla a sus selectos destinos y hasta brindó detalles sobre los atractivos turísticos del lugar.

MSC detalló que Margarita cuenta con lugares turísticos como el Castillo de San Carlos Borromeo, la Península de Macanao y el Parque Nacional Laguna de La Restinga. Además, destaca la biodiversidad existente en Margarita.

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Hasta el momento, la empresa incluye a Margarita en el apartado de excursiones por tierra y no ha dado detalles sobre cuándo un crucero podría llegar a la isla. Sin embargo, parece que sería cuestión de tiempo la primera visita en varios años.

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