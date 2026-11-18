Tras recibir un llamado de alerta por vecinos en la Av. La Guairita de Caracas, funcionarios de Protección Civil Baruta acudieron al rescate de una guacamaya roja que se encontraba malherida en una rama de un jabillo, a unos 15 metros de altura.
En una acción coordinada con la Dirección de Iluminación de la Alcaldía de Baruta y el uso de un camión de elevación, los funcionarios ejecutaron con éxito la maniobra de rescate, cuidando cada detalle para salvaguardar la vida del animal que presentaba dificultades para volar.
De acuerdo a la publicación en @baruta_pc de la red social Instagram, tras una evaluación inicial se pudo evidenciar la retracción en un ala del animal, por lo que se estableció enlace con el Ministerio de Ecosocialismo para su posterior resguardo y atención especializada.
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RESCATE DE GAVILÁN EN LAS MERCEDES
Hace tan solo una semana, funcionarios de Protección Civil Baruta también acudieron al llamado de rescate de fauna silvestre, en esa ocasión se trató de un gavilán que se encontraba atrapado en una edificación de Las Mercedes, en Caracas.
Este hecho resalta la importancia de brindar atención oportuna a los animales silvestres que se encuentran en situaciones de riesgo dentro de zonas urbanas.
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¿QUÉ HACER SI OBSERVAS UN ANIMAL EN PELIGRO?
- Evita intentar capturarlo o manipularlo.
- Mantén una distancia prudente para no causarle estrés.
- No le ofrezcas alimentos ni medicamentos.
- Contacta a los organismos de rescate o protección de fauna silvestre.